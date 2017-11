Cancel·lació del cicle anual “The more…” i l’exposició “La vida d’O” a Arts Santa Mònica

Arts Santa Mònica informa en un comunicat que “han quedat cancel·lats el cicle anual “The more we know about them, the stranger they become” i l’exposició “La vida d’O” de Lúa Coderch. El motiu són les mesures establertes pel Ministerio de Hacienda y Función Pública mitjançant la Orden HFP/886/2017 de 20 de setembre, que fan que la Generalitat no tingui disponibilitat de crèdit pressupostari en algunes partides del pressupost 2017. A causa que aquestes mesures continuen establertes, Arts Santa Mònica lamenta profundament no poder continuar el cicle i produir l’exposició, i s’ha vist obligat a cancel·lar-los de forma definitiva.

Aquest projecte era la quarta i última de les exposicions que formen part del cicle anual: “The more we know about them, the stranger they become“, a cura de Sonia Fernández Pan. El cicle estava integrat pels projectes individuals de Roc Jiménez de Cisneros: “Plec elàstic. Mereotopologia àcida sobre la condició del forat” 02/02-09/04/2017; Lucía C. Pino: “Torrent Echidna Attractor” 04/05-03/09/2017; Ania Nowak: “Matters of Touch” 12/09-29/10/2017, i Lúa Coderch, així com el projecte de mediació d’Ariadna Parreu i el projecte de disseny a càrrec de Sebastian Berns, a més a més d’un gran nombre de col·laboradors que han participat en cada un dels projectes específics”.

Etiquetes: Arts Santa Mònica · Lúa Coderch