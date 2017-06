Can Manyé d’Alella exposa la col·lectiva “Silenci/s”

L’espai d’art i creació Can Manyé (Riera Fosca, 42) d’Alella, inaugura la mostra col·lectiva Silenci/s, amb obra de Jordi Tolosa, Fèlix Blume, Ricard Aymar, Albert Bayona i Carme Garolera. L’exposició, comissariada per un dels artistes, Jordi Tolosa, ve acompanyada d’un text d’Ignasi Villares que parla del tema centra de la mostra: “El silenci és el rerefons on es projecta la potència de la paraula. És la seva condició indispensable malgrat la seva naturalesa profundament diferent. No hi pot haver paraula en el soroll verbal o mental. Desconfiem sovint de la paraula per la seva capacitat manipulatòria. En tenim proves constants i fefaents en els discursos que emeten la majoria d’àmbits de poder. En força ocasions, el que semblen arguments racionals, nobles i dignes oculten i disfressen els interessos més inconfessables. Però el silenci també pot ser un instrument de manipulació o un dels seus efectes. Pensem en la dissortada propensió habitual en totes les dictadures de silenciar al dissident o de censurar i ensinistrar la producció cultural…”

Silenci/s s’inaugura el 9 de juny a les 8 del vespre i es pot visitar fins al 3 de juliol

Etiquetes: Albert Bayona · Carme Garolera · Ignasi Villares · Jordi Tolosa