Can Framis presenta una obra inèdita d’Antoni Muntadas en el marc del Festival Loop

El Museu Can Framis, c/Roc Boronat 116 de Barcelona, presenta entre el 18 de maig i l’1 de juny Pamplona-Grazalema, una obra inèdita d’Antoni Muntadas en el marc del Festival Loop.

Pamplona-Grazalema és una videoinstal·lació elaborada entre els anys 1975 i 1980 per Antoni Muntadas (Barcelona, 1949) en col·laboració amb l’antropòleg Ginés Serrán-Pagán (Ceuta, 1949) on es confronten dues festes taurines espanyoles: els Sanfermines, a Pamplona i la Fiesta del Toro de la Virgen del Carmen, a Grazalema (Cadis). La proposta posa de manifest el canvi gradual d’aquestes festes de tradició popular a espectacle de turisme de masses. L’interès de Muntadas a mostrar la naturalesa de l’espai públic i desvetllar els interessos econòmics i polítics que s’enfronten per imposar una tipologia de models urbans excloents, permeten a l’artista investigar la memòria pública, analitzar com s’emmarquen les històries urbanes o com es negocien els usos que després se’n fan.

L’obra, que es podrà visitar al vestíbul del Museu Can Framis, s’emmarca a Loop Barcelona 2017 que, enguany, ret homenatge als pioners del videoart. En aquest sentit, el festival recupera grans obres oblidades a causa de la ràpida evolució d’aquest format per, entre d’altres finalitats, poder interpretar la producció audiovisual actual. Aquest any, a més, la programació s’estén i arriba a nous espais de Barcelona i rodalies.

Iniciat en el món de l’art a través de la pintura, arribada la dècada dels 70 s’interessa per l’art d’acció i es trasllada a Nova York, on viu i treballa en l’actualitat. D’ençà dels seus inicis, la seva obra ha estat centrada en modes fonamentals d’observació –amb accions basades en l’experiència dels subsentits, tals com l’olfacte, el tacte i el gust– i en una implicació per allò social.

Pioner en l’àmbit internacional del media art, els seus primers experiments amb vídeo i televisió esdevingueren intervencions directes al “paisatge mediàtic”. Així mateix, amb el desig d’introduir-se en tots aquells aspectes relacionats amb l’era de la informació, desenvolupà grans projectes que emplaçaria estratègicament en l’àmbit públic.

Arribada la dècada dels 80, Muntadas investiga entorn de la sintaxi, els arquetips i l’arquitectura del paisatge mediàtic, així com entre l’ambivalència creada entre allò públic i privat, subjectiu i objectiu, comú i específic.

A la imatge, fotograma de Pamplona-Grazalema d’Antoni Muntadas.

