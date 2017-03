Can Balaguer, un nou espai per a la cultura

Palma compta amb un nou espai per a la cultura. La planta baixa de Can Balaguer obre les seves portes per mostrar a través d’una exposició els seus orígens, la seva història, la seva rehabilitació i el seu futur. A més, s’han programat una sèrie d’activitats per apropar el projecte a la ciutadania. L’objectiu és que Can Balaguer es converteixi en un dels eixos del futur Museu d’Història de la Ciutat.

“Avui és un dia important per a Palma perquè, després de molts anys tancat, Can Balaguer comença de nou la seva activitat. Fem una obertura progressiva perquè els ciutadans i les ciutadanes de Palma puguin començar a conèixer Can Balaguer”, ha assegurat el batlle de Palma, Jose Hila.

El regidor de Cultura, Patrimoni, Memòria Històrica i Política Lingüística, Llorenç Carrió, ha explicat que “per les seves característiques i la seva ubicació, Can Balaguer ens permet reunir, custodiar, investigar i posar en valor una part del patrimoni moble de l’Ajuntament. La planta noble es dedicarà en exclusiva en això”. “Volem que Can Balaguer mostri el ric patrimoni artístic que allotjaven els casals i que sigui un museu que mostri les arts decoratives”, en paraules de Carrió.

Can Balaguer tindrà diferents espais que es destinaran a donar a conèixer la història de Palma. La planta baixa que acull la sala d’exposicions temporals s’obrirà de dilluns a divendres de les 16.30 a les 20 hores i els dissabtes, de les 10.15 a les 14 hores. Allà es podrà veure la mostra “Can Balaguer. Un nou espai per a la ciutat”, que presenta l’armari contenidor que es va mostrar a la passada edició de la Bienal de Venecia. Es tracta d’un recorregut pel procés creatiu de la rehabilitació del Balaguer amb plànols, maquetes i fotografies, muntats tal com es varen amuntegar a l’estudi dels arquitectes a Barcelona. A més, també es fa un recorregut històric pel Balaguer des dels seus orígens fins a la seva rehabilitació. La rehabilitació, que es va dividir en tres fases, va suposar una inversió de 6 milions d’euros provinents del programa europeu de fons Feder, el Govern i l’Ajuntament de Palma.

Planta noble museïtzada

La mostra també explica el projecte de museïtzació de la planta noble de Can Balaguer, que permetrà explicar la història de les cases senyorials dels segles XVIII, XIX i principis del XX. Es recrearan alguns dels espais característics de la zona pública d’una casa major de Palma, concretament la sala gran d’entrada i les habitacions que es disposen entorn del pati central. En aquests àmbits es reconstruirà una cambra barroca amb la seva alcova, una sala de música, un saló d’influència francesa, un menjador del segle XIX, la galeria d’un col·leccionista molt aficionat al modernisme i una sala de principis del segle XX.

Per a dur a terme aquest programa s’han seleccionat mobiliari i objectes d’art procedents del Fons Balaguer i d’altres fons municipals, com Can Morell, actualment en procés de restauració. Així, la col·lecció de pintura de Josep Balaguer, amb el seu important fons d’Antoni Gelabert, es completarà amb peces adquirides al llarg de la història per l’Ajuntament de Palma en un recorregut representatiu de l’evolució de la pintura i les arts decoratives de Mallorca. El conjunt es veurà ampliat amb el dipòsit de peces procedents de col·leccions privades i d’altres institucions illenques.

Planta porxo

A la planta porxo hi haurà un centre de documentació auxiliar entorn del patrimoni i un espai educatiu amb recursos pedagògics, des del qual es coordinaran programes de mediació en aquest camp. Una part important d’aquesta planta serà la seu del Cercle de Belles Arts, d’acord amb la voluntat de la família Balaguer, i també acollirà la part administrativa de Can Balaguer. Per últim, a la planta superior, s’ha situat una aula per a la realització de conferències, tallers i altres tipus d’activitats.

Etiquetes: Can Balaguer