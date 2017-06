Camprodon homenatja Manel Surroca amb un concurs popular de pintura

El dia 14 de juny del 2017 a Girona, l’Ajuntament de Camprodon i la Comissió Surroca, amb el suport del Patronat de Turisme Costa Brava Girona de la Diputació de Girona, s’ha presentat el Premi de Pintura Manel Surroca – Pirineu de Girona, emmarcat en els actes de commemoració del Centenari del naixement del pintor camprodoní Manel Surroca i Claret.

Han participat en l’acte Xavier Sala, alcalde de Camprodon; Anna Colomer, regidora de Cultura de Camprodon¸ Ramon Ramos, director general del Patronat de Turisme Costa Brava Girona, i Conxita Soler, representant de la família Surroca.

La programació commemorativa del Centenari Manel Surroca 2017 la composen una desena d’activitats culturals i artístiques que tenen lloc a Camprodon per donar a conèixer la figura de l’artista i pintor camprodoní Manel Surroca com ara una exposició amb pintures cedides per veïns i veïnes de Camprodon que es podrà visitar del 22 de juliol a l’11 de setembre; una xerrada a l’Escola Doctor Robert; un concurs de pintura ràpida; visites guiades pel municipi i a l’exposició d’obres inèdites; la projecció d’un quadre sobre la llera del riu Ter feta amb mapping; la publicació d’un llibre sobre Manel Surroca escrit a quatre mans per Mercè Vila i David Fernández; i una taula d’experts en obra de Manel Surroca a Camprodon i Barcelona.

Pel que fa al Premi de Pintura Manel Surroca-Pirineu de Girona es tracta d’un concurs de pintura seca obert a qualsevol persona major de 18 anys, sigui veí o no de Camprodon. La temàtica del certamen serà lliure i per participar-hi cal inscriure’s prèviament del 22 de juliol al 30 de setembre. Les creacions s’hauran d’entregar de l’1 al 15 de novembre; i un cop el jurat especialitzat faci entre totes les obres entregades una selecció dels treballs finalistes, s’anunciarà el dia 23 de desembre la pintura guanyadora. Els terminis, requisits, condicions i bases del premi es poden consultar a través d’aquest enllaç.

L’alcalde de Camprodon, Xavier Sala, ha manifestat «hem endegat un projecte obert i inclusiu amb què volem reafirmar la figura i el llegat del pintor Manel Surroca i mostrar el seu lligam amb el territori». Sala ha afegit que «el concurs de pintura neix amb una clara i ferma voluntat d’arrelar al territori, però també de projectar-se arreu del nostre país i, si és possible, més enllà de les nostres fronteres».

En la mateixa línia, Anna Colomer, regidora de Cultura de l’ajuntament, fa una crida a la participació i assegura que «aquest premi és el millor dels homenatges possibles que podem fer a un dels artistes més icònics de l’art català i a un dels camprodonins més il·lustres de tots els temps».

L’ajuntament de Camprodon forma part de club de màrqueting Cultura i Identitat gestionat pel Patronat de Turisme Costa Brava Girona en tractar-se d’una destinació turística icònica del Pirineu de Girona i per comptar amb un ric i variat patrimoni històric, arquitectònic i cultural, el festival Isaac Albèniz, i també, en posa en valor altres aspectes d’identitat el seu paisatge i gastronomia.

Etiquetes: Ajuntament de Camprodon · Manel Surroca i Claret