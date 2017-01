“Camins desfets” a la Destil·leria

La Destil·leria acollirà, del 4 de febrer al 9 de març, l’exposició Camins desfets, una recerca de noves possibilitats expressives de la figura humana.

Gabriel Schmitz és un pintor alemany de projecció internacional que viu i treballa a Barcelona des del 1994. Ha exposat a ciutats com Barcelona, Madrid, París, Londres, Oslo, Filadèlfia i Nova York, i aquest 4 febrer ho farà a Mataró. L’obra de Schmitz és un exercici de distorsions de la realitat que responen a la seva visió de la condició humana. Les figures que pinta són re-presentacions que provenen de la memòria, o dit d’una altra manera, són les traces de la seva experiència. «Pintar és com dir en veu alta paraules que ja han estat pronunciades sense que ningú no les hagi escoltat».