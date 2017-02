Calendari d’activitats a la Fundació Tàpies

gisela chillida

La Fundació Tàpies presenta les activitats que tindran lloc al voltant de les dues exposicions temporals que acull actualment, Diumenge, col·lecció de postals d’Oriol Vilanova (Manresa, 1980) que es podrà visitar fins al 28 de maig i Objectes, que explora la producció objectual del Tàpies madur i que romandrà oberta al públic fins al 25 de setembre.

Aproximacions, visita guiada tots els dissabtes a les 17h des del 5 de febrer, excepte el 15 d’abril: Visites comentades en català a ambdues exposicions temporals amb una durada d’1h i 15 min. El preu està inclòs en el de l’entrada. Les places són limitades i no és necessari reservar amb antel·lació.

Frec 3 (Sampler Series), concert amb Hèctor Parra i Agustín Fernández el dimecres 22 de febrer de 2017 a les 20.30h: El compositor Hèctor Parra i el pianista i improvisador Agustín Fernández reprenen la via oberta per aquesta “obra en procés” que és la sèrie Frec. Estrena mundial.

Nou, performance en el marc de l’exposició Diumenge d’Oriol Vilanova el dissabte 11 de març de 2017, de 10 a 14h: Diversos venedors de postals del Mercat de Sant Antoni de Barcelona muntaran parades a l’espai expositiu, transformant-lo així en punt de venda. Cita per al col·lectiu de col·leccionistes de postals i el públic ocasional, Nou és també un tribut a la relació que s’estableix entre vendedors i compradors.

I tu, què col·lecciones?, visita dinamitzada per a nens i nenes de 6 a 12 anys: Durant l’activitat sorgiran reflexions ens portaran a conèixer el procés creatiu de l’artista Oriol Vilanova : per què ens sentim atrets pels objectes? Com sorgeix el desig de col·leccionar? Què fem amb les coses que atresorem? Què converteix un objecte corrent en una obra d’art? Aquesta i moltes altres.

Flow sèries, conversa i àpat amb David Claerbout el dimecres 15 de març de 2017, a les 19.30h: Flow sèries és un programa impulsat per la Fundació Han Nefkens i la Fundació Antoni Tàpies l’objectiu del qual és reunir diferents persones del món de l’art procedents de continents i contextos diversos. Les trobades al voltant d’un artista i les seves produccions en curs són l’objecte d’una conversa seguida d’un àpat. Activitat gratuïta.

Mirar amb les mans, visita dinamitzada per a nenes i nens de 6 a 12 anys a l’exposició Antoni Tàpies. Objectes: A través de tots els sentits, els infants podran descobrir la importància que per Antoni Tàpies tenien els objectes vells i quotidians. La proposta comprèn una visita dinamitzada a l’exposició, i també una experiència creativa.

La Montaner i Simon. Una editorial amb història, itinerari comentat els dissabtes 1 d’abril i 6 de maig de 2017, a les 11h.: Itinerari guiat sobre l’obra de l’arquitecte modernista Lluís Domènech i Montaner. Visita comentada que té com a objectiu donar a conèixer la història de l’antiga editorial Montaner i Simon, obra de l’arquitecte modernista Lluís Domènech i Montaner, a través d’una visita a la Fundació Antoni Tàpies, antiga seu de l’editorial, i a dos edificis del mateix arquitecte que hi estan estretament lligats: el palau Montaner, ara seu de la delegació del govern de l’Estat espanyol a Catalunya, i la Casa Thomas, avui botiga de mobiliari de disseny Cubiñá.

Paraules prestades, obra teatral en el marc de l’exposició Diumenge el dimecres 5 d’abril de 2017 a les 19h.: El col·leccionista declara l’amor incondicional a la seva col·lecció. Sense dissimular, constata la felicitat que li produeix. Paraules sinceres i conegudes emfatitzen la cega i de vegades dolorosa intensitat dels sentiments que l’uneixen a la seva col·lecció. Objecte per objecte.

Visita guiada de Glòria Moure, comissària de l’exposició, a “Antoni Tàpies. Objectes” el dimarts 28 d’abril de 2017, a les 18h.: Glòria Moure ha sigut també comissària de la mostra d’Extensiones de la realidad” (Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía, 1990) i és autora del llibre Tàpies. Objetos del tiempo (Polígrafa, 1994).

