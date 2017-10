“Caixa Negra. Fotografia17″ a la Galeria Espai Cavallers

La galeria Espai Cavallers inaugura el 6 d’octubre a les 20 h. la 2a edició de l’exposició col.lectiva de fotografia que té com a títol Caixa Negra. Fotografia17 amb la presència de tots els artistes: Jordi Belilles, Marc Castelló, Jordi Clariana, Jordi Fuentes, Xavier Goñi, Josep Maria Nogueras, Alba Pifarré, Roger Sala, Mireia Salvia, Tatiana Vila i Oliver Villas.

Els artistes participant presenten els seus treballs al voltant del concepte de caixa negra com a element articulador, la caixa negra com a centre aglutinador d’un procés creatiu que, des de cada individualitat, apunta cap a un tot divers i heterogeni, plural, però amb el denominador comú de la intencionalitat, del gest creatiu conscient, on la mirada no se centra ja tant en el procés com en el producte final i en la recepció que d’aquest se’n derivi.Aquesta caixa negra esdevé, d’aquesta manera, un contenidor d’informació eminentment visual, una mena de banc de proves on els diferents fotògrafs que participen redescobreixen fragments de realitat amb la intenció que l’espectador interpreti, a través de la seva mirada i des de la seva experiència de vida, la informació guardada en aquesta caixa negra a la qual ara s’apropa.

Etiquetes: Alba Pifarré · Galeria Espai Cavallers · Jordi Belilles · Jordi Clariana · Jordi Fuentes · Josep Maria Nogueras · Marc Castelló · Mireia Salvia · Oliver Villas · Roger Sala · Tatiana Vil · Xavier Goñi