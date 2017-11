CA2M Centre d’Art Dos de Maig inaugura “Elements of Vogue”

El CA2M Centre d’Art Dos de Maig inaugura, el 16 de novembre, l’exposició Elements of Vogue. Un cas d’estudi de performance radical, la primera exposició que revisa la història de la performance afroamericana a Espanya, i la primera a nivell internacional sobre la història del voguing. Comissariada per Sabel Gavaldón i Manuel Segade, l’exposició investiga les relacions entre raça, gènere i classe social en l’art i la cultura popular afroamericana.

El voguing, ball popular afrollatí i queer, es revela com un cas d’estudi per entendre l’emergència de la posa com a forma de resistència i la seva capacitat per articular noves formacions socials.

Elements of Vogue investiga com les minories utilitzen els seus cossos per inventar formes dissidents de bellesa, subjectivitat i desig. El voguing és una forma de dansa underground inspirada per les poses de les revistes de moda, inventada per cossos que han estat criminalitzats, racialitzats, medicalitzats i castigats una i altra vegada.

L’exposició s’endinsa en la història política del cos per explorar les encarnacions radicals de l’estil i la identitat que s’entrecreuen en el ballroom: una cultura popular produïda per subjectes afro, trans i queer durant els anys daurats del jazz dels anys 30, tot i que eclosionaría a partir dels anys 80 entre aquelles subcultures que s’entreteixien el Nova York immediatament anterior a la crisi de la sida.

La mostra es podrà visitar fins al 6 de maig de 2018.

Etiquetes: CA2M. Centre d'Art Dos de Maig · Manuel Segade · Sabel Gavaldón