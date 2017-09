Brigitta Both guanya el 15è Premi BBVA de Pintura Ricard Camí

La Fundació Antigues Caixes Catalanes i BBVA CX, en col·laboració amb la Fundació Antiga Caixa Terrassa han lliurat el 15è Premi BBVA de Pintura Ricard Camí.

El guardonat, entre les 205 obres de diferents estils presentades, ha estat Brigitta Both amb l’obra “Sincronitzats”. Una obra en la qual destaca la fusió de dos conceptes pictòrics, el realisme i l’abstracció, és gairebé minimalista i evidencia l’absència i el silenci a través del contrast del blanc i negre. El jurat, format per persones reconegudes en el camp de la Belles Arts, ha concedit, a més, un accèssit a l’obra “Somni en blanc 31/17” de Núria Ruano.

Coincidint amb la concessió del premi, avui ha quedat inaugurada una exposició al Centre Cultural Terrassa que recull les 24 obres finalistes, d’entre les quals el jurat ha emès el seu veredicte. Aquestes, quedaran exposades amb visita oberta al públic fins al 15 d’octubre. Enguany, com a novetat, també s’inclou una exposició amb les obres guanyadores de les edicions precedents.

Un Premi amb història

El Premi BBVA de Pintura Ricard Camí és un dels més ben dotats del panorama actual de certàmens artístics, amb una assignació de 18.000 euros, 12.000 per a l’autor i 6.000 per dur a terme una exposició individual de l’artista guanyador al Centre Cultural, que pot tenir caràcter itinerant. D’aquesta manera, el premi no es limita només a lliurar un guardó, sinó que vol acompanyar l’artista en la seva promoció i projecció posterior mitjançant aquesta mostra individual.

El premi impulsa la creació pictòrica i estimula els nous creadors des del 1989, any en què es va instituir a la memòria de Ricard Camí i Aliart, protector de les arts i president de l’antiga Caixa Terrassa.

Al llarg de les 15 edicions d’aquesta biennal, han participat més de 5.200 artistes, amb gairebé 6.200 obres presentades, de les quals 485 han estat exposades, i amb un repartiment de més de 325.000 euros en premis.

El jurat del Premi està format per Francesc Miralles, historiador i crític d’art, Sílvia Muñoz, historiadora i crítica d’art, Carles Taché, director de la Galeria Carles Taché, Pilar Vélez, directora del Museu del Disseny de Barcelona, Eduard Vives, representant de les entitats organitzadores del Premi i Manu vb Tintoré, guanyador de la darrera edició del Premi.

El Premi BBVA de Pintura Ricard Camí és un exemple del compromís amb la cultura de la Fundació Antigues Caixes Catalanes i BBVA CX, que organitzen, impulsen, col•laboren i fan possible multiplicitat d’activitats, que en el camp cultural abracen els àmbits de la literatura, el teatre, el cinema, la música, la dansa, el circ, l’art, les exposicions, els programes pedagògics per a infants, etc.

Obra guanyadora, “Sincronitzats”

“Sincronitzats” vol expressar una relació molt íntima, una profunda connexió, amor i comprensió entre una parella, que es va consolidant al llarg del temps.

Tenen el seu propi món i res ni ningú hi pot entrar. És un món harmoniós i perfecte on hi regna la pau i la seguretat, estan absolutament sincronitzats i despresos de la resta del món.

Brigitta Both

Brigitta Both va néixer a Hongria l’any 1978 i va estudiar disseny i moda a Budapest. Després de treballar quinze anys en la indústria de la moda i en disseny gràfic i de moda, li van interessar el collage, les pintures de tècnica mixta i la fotografia.

Des de l’any 2015 resideix a Barcelona i treballa amb diferents materials, diversos tipus de paper, pintura acrílica i tinta per experimentar combinant formes d’expressió figuratives i abstractes. Les seves obres parlen principalment de la fragilitat i la impredictibilitat de tots els aspectes de la vida, i de la bellesa dels infinits matisos dels sentiments humans. Està molt influenciada per la fotografia en blanc i negre, i recentment prefereix treballar amb una tècnica simplificada monocroma.

Accèssit, Somni en blanc 31/17

Aquesta obra és una mostra de l’estil propi de l’autora, que amb la sèrie de “Somnis” crea atmosferes càlides i íntimes.

Les seves obres ens parlen de solituds, de silencis i d’enigmes per desxifrar. Els fragments atmosfèrics i aquosos descontextualitzats d’una totalitat, les parts accidentals que aïlla per incorporar-les com a motiu principal del discurs, esdevenen escenaris imprecisos i velats, immerses en camps evanescents i aeris que ens pertorben perquè no els podem identificar.

Núria Ruano

Artista nascuda a Barcelona amb una llarga trajectòria artística. Es va iniciar en el món de l’art de la mà d’Adelina Gaeta i Jorge Pombo i més tard s’especialitza amb Gonzalo Elvira.

Ha realitzat nombroses exposicions individuals i col·lectives en salaas i centres de tot Catalunya i ha estat seleccionada finalista de diversos concursos de pintura.

A la imatge, l’obra guanyadora.

