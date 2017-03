Bricolatge i migracions massives o “We shall come over” de Shane Bradford al CCA Andratx

El CCA Andratx acull la nova exposició de l’artista londinenc Shane Bradford que ha desenvolupat durant la seva estada al centre, en el marc del Programa de Residències per a Artistes, al mes de Febrer. La nova sèrie d’obres de Bradford suposa un pas endavant en la seva producció.

L’exposició We shall come over, explora les nocions de llar (o la seva absència) en un moment de grans mobilitzacions humanes. Cada obra aporta al concepte general un matís particular, al·legòric, religiós o fins i tot antropològic de la concepció de la llar i el trasllat. Obres de color platejat, en referència al déu Mercuri de l’antiga Roma, déu del comerç i protector dels viatgers; llenços octogonals, en al·legoria a la roda Dharma del Budisme (roda de la vida i la llei), o teles en forma de “tipi” dels Indis Americans, aquesta exposició pretén fer reflexionar a l’espectador de la Gran Migració del segle XXI.

Bradford, que està fascinat per la gran oferta de materials i productes disponibles a les grans superfícies de bricolatge (com Bauhaus i Leroy Merlin), compon l’exposició d’aproximadament 10 peces construïdes amb materials de construcció, introduint una nova lectura en l’ús de aquests materials; hi inclou també una sèrie de fotografies Polaroid realitzades a la mateixa gran superfície, a la qual es refereix amb el nom de “La Ferreteria”.

Shane Bradford és un dels artistes europeus amb més projecció internacional a i amb “We Shall Come Over” al CCA Andratx presenta la seva obra a Espanya per primera vegada. Es pot visitar fins al 27 de maig.

Etiquetes: CCA Andratx · Leroy Merlin · Shane Bradford