“Brian Eno. By Chance and Decision” a l’Arts Santa Mònica

“Brian Eno. By Chance and Decision” es pot veure a l’Arts Santa Mònica de Barcelona del 13 de juny a l’1 d’octubre del 2017.

Arts Santa Mònica dedica una mostra a una de les figures clau de l’escena artística i musical del darrer mig segle: Brian Eno.

Comissariada per Lluís Nacenta, Brian Eno. By Chance and Decision (Per atzar i voluntat) aplega per primera vegada arreu del món tot l’univers creatiu de l’artista conegut principalment com a pare de la música Ambient. Per primera vegada a tot el món, es reuneix en una sola exposició seva una peça clàssica Quiet Club, i la més recent, Light Paintings, al costat de la seva música Ambient, peces de videoart, peces textuals sobre paper, documents sobre algunes produccions i les Oblique Strategies, una col·lecció de consells per enriquir els processos creatius. Instal·lacions, videoart i peces textuals i gràfiques componen una mostra que, prenent els formats diversos i el procés de maduració de l’obra d’Eno, posarà èmfasi en una estètica de l’alentiment i la posició política des d’un enfocament dialogant i bonhomiós.

Brian Eno. By Chance and Decision (Per atzar i voluntat) ha estat concebuda com una exposició per estar-s’hi. El conjunt d’espais que la integren no estan concebuts com un recorregut unidireccional, sinó que conformen una constel·lació sense fil narratiu cohesionada per un entorn sonor global.

A la imatge, Quiet Club, 1998 de Brian Eno.

