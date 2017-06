Borriana converteix les marquesines del bus en espai expositiu per artistes locals

La regidoria de Cultura del municipi valencià de Borriana impulsa el projecte artístic Arte de Paso creat per l’Associació AUPA (Associació Unificada per a la Promoció de l’Art) amb l’objectiu de decorar les marquesines de les parades de bus de la localitat. Els artistes que participen en el projecte són Jose Ferrer, Joan Poré, Àngel Igual (tots ells membres del col·lectiu Elixir Creativo) i, com a artista convidat, Pepe Clandestino. Tal i com han explicat els artistes durant la presentació d’aquesta nova iniciativa cultural i artística “el propòsit últim és invertir la tendència de la publicitat comercial i substituir-la per un consum de cultura, ja que el projecte preveu la creació de set retrats de personalitats destacades en diferents disciplines (ciència, art, música, filosofia …) utilitzant com a suport artístic set marquesines “.

Arte de Paso ha arrencat amb la intervenció de Joan Poré, que ha creat una imatge de Picasso, i continua durant les properes setmanes fins a finals de juliol. Com ha explicat el regidor de Cultura de l’Ajuntament de Borriana, Vicent Granel, “les parades d’autobusos són llocs de pas, en els quals els passatgers s’aturen amb l’única intenció d’esperar l’arribada de l’autobús, per tant, durant el temps que transcorre des de la seva arribada fins a la seva marxa, la persona és presa de tota la publicitat que normalment es troba en aquests llocs “. D’aquesta manera i com ha volgut matisar Granel “es tracta d’oferir una opció més de consumir cultura, i no tant els abundants anuncis comercials que en molts casos saturen a la ciutadania que deixa de prestar atenció. Així, convertir alguns dels espais publicitaris en oferta cultural era un repte que creiem haver aconseguit amb el disseny, muntatge i posterior exposició de les obres creades pels quatre artistes”.

