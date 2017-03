“Born. Memòries d’un mercat” reivindica la història del Mercat del Born

Born. Memòries d’un mercat es podrà veure des del 17 de març al 26 de novembre de 2017 a El Born Centre de Cultura i Memòria, plaça Comercial 12 de Barcelona. Comissariada conjuntament per Manel Guàrdia, Ramon Graus i José Luis Oyón, reivindica la història d’aquest emblemàtic espai de la ciutat de Barcelona. El projecte ha estat realitzat amb la col·laboració de l’Institut Municipal de Mercats de Barcelona.

Born. Memòries d’un mercat va més enllà de l’exposició. És tot un reconeixement a un dels llocs més emblemàtics de la ciutat: per la seva història, pel seu emplaçament, pel seu valor simbòlic de lluita veïnal quan va ser amenaçat d’enderroc… A Born. Memòries d’un mercat explica la pròpia història del mercat mitjançant documents històrics però també a través de la memòria col·lectiva. El Mercat del Born va ser concebut, primer a la plaça i després dins de l’edifici metàl·lic de Fontserè, com un mercat minorista de barri i, posteriorment, es va convertir en el mercat majorista d’una metròpoli en expansió. Quaranta cinc anys després del tancament del mercat, aquesta exposició vol reivindicar-lo com es mereix.

Un mercat és un lloc d’intercanvi de mercaderies però també de vivències, de coneixements, d’experiències… L’exposició recull no només la seva història a nivell documental sinó que habilita un espai molt especial en un dels vestíbuls del Centre, La paradeta de la memòria, que recollirà el testimoni viu dels treballadors i veïns del mercat en un veritable arxiu visual. L’exposició vol reflectir el seu llegat visual i oral, i alhora fer una crida a la ciutadania per tal que aportin la seva vivència, documentació gràfica, fotografies, documents comercials i entrevistes per tal d’enregistrar-ho i crear un fons documental del Born.

Al voltant de l’exposició Born. Memòries d’un mercat hi haurà nombroses activitats complementàries, programades des del març fins al novembre i obertes a tothom, que oferiran un discurs interdisciplinari entre història, arquitectura, memòria social, art i gastronomia per tal de construir un retrat integral del mercat del Born com a punt emblemàtic de Barcelona. Taules rodones, jornades, tallers familiars, espectacles i exposicions aprofundiran en els canvis que el mercat i l’edifici de Fontserè van suposar per al barri i per a la ciutat.

A les visites guiades, s’hi afegiran propostes com dues exposicions temporals gratuïtes de petit format: Fer mercats, fer ciutat. La xarxa de mercats de Barcelona, dibuixada, una exposició que fa un recorregut pels mercats de Barcelona a través de diversos dibuixos fets a mà per il·lustradors professionals, sketchers, dibuixants i arquitectes; i Born reivindicat(1971-2001), en la qual a partir de fotografies i documents gràfics de l’època, ens relatarà la vida del Mercat en aquests 30 anys que van des del seu tancament fins a l’inici de les excavacions arqueològiques, període en què l’edifici va viure sota l’amenaça de la demolició i la indefinició, acollint tot tipus d’expressions col·lectives: teatre, concerts, exposicions, fires, desfilades de moda, exhibicions, espectacles variats, i fins i tot, mítings polítics.

L’exposició permet diverses mirades a la història d’aquest enclau comercial. S’oferiran quatre recorreguts, dels quals tres són itineraris urbans que ajudaran a entendre la importància del mercat anant més enllà de l’edifici. El mercat dins el mercat (1,5h) ens explicarà la història d’aquest complex mercantil que va revolucionar l’arquitectura a Barcelona. La ciutat transparent. Una mirada curiosa a la ciutat al llarg del temps (2h) és un itinerari urbà per l’àrea de la Ribera. La Barcelona imaginada. La construcció d’un model de ciutat (1876-1992) (3h) és un segon itinerari urbà, en aquest cas pels entorns del mercat, el parc de la Ciutadella, l’estació de França i la Barceloneta. El tercer recorregut és Anem de mercats!, que visitarà els mercats del Born, la Boqueria i Santa Caterina, autèntics observatoris de la configuració urbana i de la manera de ser i de viure de la gent.

A la imatge, render de l’exposició.

Etiquetes: Born Centre Cultural