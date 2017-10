Bonet Sintes a la galeria Sicoris

La galeria Sicoris del carrer París, 160 de Barcelona exposa una mostra dedicada a Romà Bonet Sintes. Bon. Enguany es compleix el cinquanta aniversari del dibuixant, pintor i escultor Romà Bonet i Sintes (Barcelona, 1886-1967).

En Romà Bonet fou un artista de projecció mundial, polifacètic i amb idees avançades a la seva època. A principis del s. XX, desplegà la seva activitat per la península Ibèrica desembarcant a ciutats com València, Alcoi, Madrid, Bilbao o Donosti a més de la seva Barcelona i col·laborant amb multitud de publicacions. Però a més, viatja per Europa i els EEUU. S’instal·la una temporada a Nova York on treballà per a importantíssims diaris i altres publicacions. Precisament retorna a Barcelona per l’Exposició Universal del 1929.

La principal creació de Bonet Sintes és ell mateix o, més ben dit, el seu personatge: en BON. Fou un personatge que anomenava els seus estudis amb els títols de “El Monestir” i “La Abadía” i que vestia amb capa i picarols mentre era a Nova York. Inventa les “Conferències Mudes”, feu de caricaturista amb enorme èxit, així com de dibuixant i pintor en múltiples tècniques a més d’escultor. A més, feu conferències d’esperanto, boxejador, artista de teatre, venedor de lupes, concertista de pianoles, torero i patinador, representant d’artistes teatrals i ballarines i mil coses més. Segurament, només en Dalí li pot disputar el lloc de personatge més delirant del panorama artístic català.

En Bonet Sintes és un artista irrepetible que va viure i florir en un temps també irrepetible. La desgràcia de la sublevació militar del General Franco, la llarga Guerra Civil i la llarguíssima postguerra van limitar el sostre artístic i vital d’aquest personatge però malgrat tot continuà treballant i ampliant els seus horitzons artístics. La seva vàlua artística, el reconeixement i l’acceptació social que tingué en vida bé justifiquen que se’l recordi ara que fa cinquanta anys de la seva mort.

Etiquetes: Bonet Sintes · Galeria Sicoris