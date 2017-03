Bòlit organitza un seminari públic sobre art i espais abandonats

The Spur 1618 és un projecte internacional en el camp de l’art contemporani i les indústries creatives impulsat pel Bòlit, Centre d’Art Contemporani de Girona en el qual participen com a socis el Centre d’Art LE LAIT – Laboratoire Artistique Internationale du Tarn (Albí, França), el Bureau des Arts et Territoires (Montpeller, França), Fundació Es Baluard. Museu d’Art Modern i Contemporani de Palma de Mallorca, Sputnik Oz (Bratislava, Eslovàquia), Fondazione per l’Arte (Roma, Itàlia) i compta amb el suport de l’Euroregió Pirineus Mediterrània i el programa Europa Creativa.

El projecte, de dos anys de durada, inclou diferents accions: un programa d’artistes residents internacional amb mentoratge, la realització d’estudis sobre les possibilitats de convertir espais urbans abandonats en espais creatius, la publicació d’una revista digital d’art contemporani, l’edició d’un llibre final amb el recull de models i referents del projecte i la programació de seminaris en els diferents països de la xarxa.

El primer seminari se celebra a Girona i posa especial atenció en l’exploració d’espais abandonats i la seva recuperació a través de l’art contemporani al servei de la comunitat. La jornada compta amb les intervencions d’especialistes en la matèria a nivell nacional i internacional. El programa es completa amb una taula rodona dels artistes guanyadors de la primera convocatòria de residències creatives i de recerca amb mentoratge professional.Les intervencions es realitzaran en llengua catalana a excepció de les sessions de tarda que es faran en anglès amb traducció simultània al català.

El seminari L’art contemporani, un esperó per la transformació d’espais abandonats al servei de la comunitat té lloc l’1 d’abril durant tot el dia (de 9 del matí a 2/4 de 8 del vespre) a l’auditori del Col·legi d’Arquitectes de Girona (Pl. Catedral, 8). La inscripció és gratuïta i cal apuntar-s’hi per correu electrònic a info@bolit.cat

