“Blancs, negres i matisos” de Lourdes Fisa a L’Arcada, Galeria d’Art

L’Arcada, Galeria d’Art exposa per primera vegada de manera individual l’univers creatiu de Lourdes Fisa (Corbera de Llobregat, 1964), una mostra que sacseja els principis i els conceptes artístics mes enllà del dibuix, el color i la matèria. La llibertat creativa d’aquesta artista visual, que utilitza el seu taller com un laboratori d’idees, ens provoca una reflexió sobre l’experiència visual en el món de l’art. Es tracta d’una exposició imprescindible per als curiosos, inquiets, aficionats i col·leccionistes, on el risc i atzar es donen la mà amb el coneixement i la investigació.

Blancs, negres i matisos s’inaugura a L’Arcada (Passeig de Dintre, 11) de Blanes, el 17 de març a les 8 del vespre, amb la presència de l’artista. Es pot visitar fins al 13 d’abril.

