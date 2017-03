” Binomis”: nou cicle d’exposicions

La regidoria de Cultura, Tradicions i Festes presenta el nou cicle d’exposicions Binomis El cicle permetrà unir artistes de Sitges de diferents disciplines artístiques amb quatre mostres diferents. La primera, de Roby i Genís Hernández, s’inaugurarà el 24 de març a les 19 hores a l’Edifici Miramar, Carrer de la Davallada, 12.

“2 Termes , 2 Paraules , 2 Imatges , 2 Objectes”. Amb aquest lema, la regidoria de Cultura, Tradicions i Festes de l’Ajuntament de Sitges presenta el nou cicle d’exposicions Binomis que es podrà veure a partir d’aquest divendres i fins el 7 de maig a l’Edifici Miramar.

El cicle, coordinat per l’artista sitgetana Anna Monzó, permetrà conèixer l’obra de vuit creadors de la vila de diferents modalitats que mai abans havien unit els seus arts en mostres conjuntes. Tots els artistes tenen, tal com descriu Monzó, un fil conductor i és “l’originalitat i la creativitat”. Per la regidora de Cultura, Tradicions i Festes, Rosa Tubau, “es tracta d’una experiència innovadora i imaginativa que de ben segur ens convidarà a descobrir noves facetes de les quatre parelles i connexions especials molt interessants, alhora que serveix per focalitzar l’atenció i el protagonisme en els creadors locals”.

El primer d’aquests binomis és el que està format per Roby i Genís Hernández, dos artistes plàstics sitgetans amb molts nexes comuns. Tots dos exposaran una selecció de les seves obres en una exposició que es dividirà en dues parts complementàries. Hernández, amant i creador de l’art del reciclatge, presentarà a la mostra una selecció de màscares africanes elaborades a partir de materials reciclats, a més d’un conjunt de peces de dibuix fetes amb diferents tècniques de pintura. Roby proposa un passeig per 30 de les seves obres de diferents formats on l’artista experimenta amb tècniques de pintura en volum i obres fetes amb teles on el volum és també una part destacada del resultat final del treball.

La inauguració del primer dels Binomis tindrà lloc el proper divendres 24 de març a les 19 hores a l’Edifici Miramar i, entre altres, comptarà amb la presència de Xavier Escribà, pastisser de renom que farà en directe una escultura d’una merenga plena de sorpreses.

A la imatge, obra de Roby.

Etiquetes: Edifici Miramar · Genís Hernández · Roby