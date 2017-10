Biennal Internacional de Cartellisme Terras Gauda arriba a la 13a edició

La Biennal Internacional de Cartellisme Terras Gauda – Concurs Francesc Mantecón confirma el seu prestigi i poder de convocatòria en la seva 13a edició, el jurat s’ha reunit a l’Estació Marítima de Vigo per a seleccionar les obres finalistes i premiades. Un total de 1.568 cartells de 62 països dels cinc continents s’han presentat al que s’erigeix ​​en un dels tres certàmens de disseny gràfic més rellevants de tot el planeta promoguts des de la iniciativa privada.

Els cartells podran contemplar en l’exposició que romandrà oberta al públic des del dissabte 28 d’octubre fins al dimecres 22 de novembre, tots els dies de la setmana, en horari d’11 a 14 hores i de 18 a 21 hores, a l’Estació Marítima de Vigo.

La diversitat de participants a la Biennal dóna una mesura del seu abast, que difon Cellers Terras Gauda a tot el món, d’acord amb la dimensió del Grup cellerer, que comercialitza els seus vins a 60 països. Itàlia és, per segona edició consecutiva, el segon país amb més dissenyadors participants, amb 199 cartells, només superada, com és tradicional, per Espanya (564). A Europa, destaca el volum de dissenys rebuts des d’Alemanya i Polònia, amb una presència també rellevant d’obres de Rússia, França, Portugal i Àustria. A Amèrica, Estats Units, Mèxic i Brasil són els països que registren un major nombre de participants. Taiwan, Xina, Iran i el Japó encapçalen la delegació d’Àsia. Austràlia repeteix com a representant d’Oceania. La 13a edició del Francisco Mantecón continua ampliant horitzons i suma tres països fins ara inèdits: Malàisia, Kirguizistan i Zimbabwe.

Obres que han estat analitzades pel jurat, encapçalat per José María Fonseca Moretón, president del Grup Terras Gauda, ​​i a qui acompanyen el dissenyador Pepe Gimeno, guardonat amb el TDC Typeface Design Award i, en cinc ocasions, el TDC Communication Design Award; Enrique Tafaneres, sotsdirector d’infografia i grafisme de TVE; Enrique Costes, director general del Grup Terras Gauda; Pilar Barreiro, vídua de Francisco Mantecón; Angelika Jaglinska, guanyadora de la 12a edició; i Paulino Novo com a secretari. La decisió del jurat es donarà a conèixer el divendres, 24 de novembre, durant l’acte de lliurament de premis, en el qual es repartiran 16.000 euros en metàl·lic (1r premi, dos Accèssit i una Menció Especial).

El certamen compta amb el segell de suport institucional de ALADI (Associació Llatinoamericana de Disseny) i ha estat recolzat per institucions del prestigi de Bauhaus Universitat Weimar, AIGA (EUA), Design Institute of Austràlia, School of Image Arts (Canadà), Paris College of Art (França), University of Arts London, SBB – Brno Biennale Association (República Txeca), Rússia Artnagrada i ADA Association for design and advertising (Suècia), per citar alguns exemples.

17.000 cartells de 96 països de tot el món han participat en aquestes 13 primeres edicions, en el palmarès de premiats figuren artistes gràfics de rellevant trajectòria com el japonès Shima Takahiro, el belga Thomas Pion, el berlinès Sebastian Büsching, el novaiorquès Taber Calderón, la espanyola Cristina Vergara Echarri i la polonesa Barbara Pilarska, entre d’altres.

La Biennal compta amb el suport de l’Autoritat Portuària de Vigo i de la Xunta de Galícia, a través de la Secretaria Xeral de Cultura i Turisme de Galícia.

