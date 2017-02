Bienalsur publica dues convocatòries internacionals

Bienalsur publica la preselecció de les dues convocatòries internacionals per a projectes curatorials i propostes d’artistes, de caràcter lliure, amb la idea de convidar a pensar projectes específics i inèdits. En aquest sentit, s’ha estimulat especialment a aquells destinats a intervenir / interferir en llocs no convencionals, espais urbans, públics, etc., que permetin construir xarxes de referències visuals que facin de la Biennal una marca que assenyali el territori més enllà de les sales específicament destinades a exposicions.

Es parla de projectes preseleccionats, tots ells van ser elegits tenint en compte la seva singularitat i interès destinats a contribuir en la construcció de la filosofia i el concepte Bienalsur. A partir de la preselecció comença l’etapa d’anàlisi de la viabilitat i localització dels projectes tenint en compte els espais i l’envergadura de Bienalsur.

En total, s’han convocat artistes i curadors de: Alemanya, Algèria, Argentina, Austràlia, Àustria, Bèlgica, Benín, Bolívia, Bòsnia & Hercegovina, Brasil, Bulgària, Canadà, Xile, Xina, Xipre, Colòmbia, Congo, Corea del Sud , Costa Rica, Croàcia, Cuba, Dinamarca, Equador, Egipte, El Salvador, Emirats Àrabs Units, Escòcia, Eslovàquia, Eslovènia, Espanya, Estats Units, Estònia, Filipines, Finlàndia, França, Grècia, Guatemala, Hondures, Hong Kong, Hongria , Índia, Iran, Islàndia, Israel, Itàlia, Líban, Lituània, Malàisia, Marroc, Mèxic, Nigèria, Noruega, Països Baixos, Panamà, Paraguai, Perú, Polònia, Portugal, Puerto Rico, Regne Unit, República Dominicana, Romania, Rússia , Sèrbia, Sud-àfrica, Sudan, Suècia, Suïssa, Surinam, Tailàndia, Taiwan, Togo, Turquia, Ucraïna, Uganda, Uruguai, Veneçuela o el Vietnam.

La selecció inclou els projectes d’Alba González Martín, Bernardí Roig, Christian Bagnat, Daniel Gasol, Jorge Cases Oyarzabal, Núria Carrasco, Quod (Inés Uribe i Miguel Matamoro), Rafael Pérez Evans, Saskia Rodríguez i Carmen Jiménez, World Cultures United (Irene Domínguez Márquez i Anastasia Malafey) i Yomuto (Federico Tosco i Xavi Muñoz) -artistas- i María Iñigo Clavo, Neme Arranz -curadores-.

