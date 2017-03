Besalú ja té data pel memorial a Lluís Companys

Roses blanques per a Companys, el monument que honorarà la memòria del President Lluís Companys al barri vell de Besalú, ja té data d’inauguració: serà el dia 19 de maig a les 6 de la tarda, a la Plaça Bisbe Miró, lloc destinat per hostatjar aquest espai per a la memòria i la reflexió. L’acte tindrà la solemnitat que mereix la figura de Companys i serà presidit pel MHP Carles Puigdemont, a més de les autoritats locals encapçalades per l’alcalde Lluís Guinó i d’altres representants d’institucions i entitats.

També hi serà present la seva autora, Duaita Prats, que aquests dies ha conclòs la feina artística i espera la fase d’instal·lació dels tres elements que la composen. Segons explica, la intenció creativa que l’ha guiat ha estat “recollir d’una manera escenogràfica els darrers moments del President, els gests que ens emocionen i que mostren la seva talla tan històrica com humana, perquè s’escolti més alt la veu del seu llegat”.

A la imatge, detall de “Roses blanques per a Companys” de Duaita Prats.

