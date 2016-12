Besalú dedicarà un conjunt monumental a la memòria de Lluís Companys

La vila comtal de Besalú situarà dins del seu nucli antic una escultura en memòria al M.H.P. Lluís Companys i Jover (1882-1940), 123è President de la Generalitat de Catalunya entre els anys 1933 i 1940. La històrica localitat garrotxina es suma així als pobles i ciutats que honoren la memòria d’aquest excepcional polític català, l’únic president escollit democràticament que ha mort executat.

El projecte monumental consta d’un poema visual amb diverses al·legories dels darrers moments, una placa basàltica amb un extracte del seu llegat escrit, i d’altres elements que ajuden a reflectir la personalitat d’un home valent i carismàtic, conseqüent amb els seus ideals tant en la vida com en la mort. Alhora, “Roses blanques per Companys” actuarà, en un indret on des de sempre es creuen cultures i camins, com a tribut permanent per a tots aquells “companys” d’arreu que han perdut la vida defensant els anhels d’una Catalunya lliure.

Per Lluís Guinó, Alcalde de Besalú, “la​ fortalesa i transcendència política i humana del President Companys, mereixen un espai de memòria a la nostra vila. Deia: “Venim per servir els ideals. Portem l’ànima amarada de sentiment; res de venjances, però sí un nou esperit de justícia i reparació”. Paraules que descriuen aquest treball que ara s’inicia de mans de l’artista Duaita Prats i que romandrà al Barri Vell de Besalú”.

Per l’autora, la realització és un repte artístic i una fita a què diu haver-se apropat des de l’emoció, l’orgull i el respecte. “Sempre ha estat per a mi una figura heroica de primera magnitud, i ho he volgut expressar d’una manera emotiva i diferent”, afirma.

Companys va ser escollit primer president del Parlament de Catalunya l’any 1932, i en morir Francesc Macià l’any 1933 fou elegit President de la Generalitat. El seu fou un govern que visqué una època convulsa socialment i política, amb quatre anys de guerra civil espanyola pel mig. Refugiat a França, després de la victòria del general Franco fou detingut a la Baule per la policia militar alemanya, lliurat al Govern de Madrid i condemnat a mort per un tribunal militar feixista. Un dia més tard, el 15 d’octubre de 1940, moria afusellat al Castell de Montjuïc de Barcelona.

La inauguració de “Roses blanques per Companys” està prevista abans de la primavera del 2017.

