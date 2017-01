“Benvingut comissari” al’Espai Trapézio

L’Espai Trapézio del carrer Augusto Figueroa, 24 de Madrid presenta del 13 de gener al 29 de març del 2017 Benvingut comissari: Toco a la porta de la pedra + Trobades al voltant de tocar, comissariadas per Caterina almirall i Semiramis González, sota la Coordinació de Joana Roda i Joana Llauradó.

Benvingut comissari és un cicle de comissariat proposat per Joana Roda i Joana Llauradó (beneficiàries de les Ajudes Injuve a la Creació Jove 2015), que es planteja com un diàleg entre dos joves comissaris. És un projecte que sorgeix de la necessitat d’omplir els espais emergents amb continguts de qualitat i, al seu torn, donar l’oportunitat a joves comissaris perquè puguin desenvolupar un projecte complet -exposició, publicació, activitats …- amb tots els recursos necessaris per a això. Per formalitzar aquests objectius, es va convidar a dues comissàries residents en comunitats autònomes diferents perquè creessin una exposició partint d’una idea comuna o propera. Les dues exposicions van tenir lloc entre abril i juliol del 2016 a La Puntual, un espai que es troba a Sant Cugat del Vallès. Per acabar el cicle, a partir del mes de gener del 2017, una de les exposicions.





