Bellès, Sala, Quero i Amagat a Les Bernardes

Les Bernardes de Salt, la Casa de Cultura del Gironès, presentarà el dia 8 de setembre (a partir de les 8 del vespre), les quatre exposicions dels mesos de setembre i octubre, de les quals destaca “Saltvs · Ivgeruv”, a càrrec de l’artista Pere Bellès (Terrassa, 1965), resident a Cadaqués. Aquesta exposició és un projecte específic per a Les Bernardes que ha durat dos anys i ha consistit en fer un treball molt transversal a partir de les formes del territori i posar en valor l’hort familiar com a sistema de subsistència, amb l’essència de com es feia a l’època romana fa dos mil anys. Per a Robert Fàbregas, director de Les Bernardes, aquesta exposició tan original plasmarà als visitants del projecte que “en moments de crisi de social, la terra és capaç de poder-nos alimentar. La gent amb recursos limitats tindria possibilitats de viure amb un tros de terra. En té i, fins i tot, per vendre producte”.

Les altres tres exposicions que es podran visitar fins el 27 d’octubre: “Vida mineral” de l’escultor Enric Sala (Sala Central i Sala d’Actes), “Un somni, un bosc” del fotògraf Pere Quero (Sala Bernardes Photo) i el videoart “Örök” de Ferran Amagat (Sala 29 m2). En global, Fàbregas destaca la promoció d’artistes locals i que treballen i mostraran aspectes relacionats amb la natura.

Inspirat amb el fet que el nom de Salt prové de Saltvs i que una de les entrades que té és que es correspon a cinc centúries romanes, Pere Bellès ha volgut traslladar aquella època a l’actualitat. “S’ha posar en valor l’hort familiar com a sistema de subsistència i afortunadament molta gent ha viscut d’aquesta manera durant molts segles i, fins i tot, ara en l’actualitat a causa de la pobresa i la immigració s’ha demostrat que també. En moments de crisi social, la terra també és capaç de poder-nos alimentar.” Si els romans donaven un Iugerum, que es correspon a 2.523 m2, als legionaris quan es llicenciaven de l’exèrcit i si aquesta gent ja es podia espavilar, s’ha fet el mateix amb un hort per veure quina era la seva anàlisi productiva durant el període d’un any. “És un projecte artístic en el que juga amb aspectes d’àmbit social i a més, amb un missatge, s’han arribat a collir 8.000 Kg de verdures que això permet alimentar unes 20 famílies”, defineix com a idea l’impulsor d’aquest projecte.

Durant aquest darrer any es va començar plantant faves i s’ha acabat el relat amb la plantació de faves. En aquest equip de treball hi havia un hortalà que feia de tutor de l’hort, que ha estat gestionat principalment per dos immigrants.

Etiquetes: Enric Sala · Ferran Amagat · Les Bernardes · Pere Bellès · Pere Quero