Begoña Martínez i Gustavo Zuritz a l’Institut d’Estudis Fotogràfics de Catalunya

L’Institut d’Estudis Fotogràfics de Catalunya (IEFC) de Barcelona exposa cotIDEAnos. Una mirada NO QUOTIDIANA de lo cotidià. El col·lectiu de fotografia artística Incubandio Ideas de Saragossa, format por Begoña Martínez Redón i Gustavo Zuritz, exposen a l’IEFC la seva proposta fotogràfica cotIDEAnos. Una mirada NO QUOTIDIANA del quotidià. La quotidianitat és vista com un cúmul de valors plàstics on la llum, el color i la textura adquireixen un relleu estètic que transforma la realitat coneguda en una realitat somiada.

La mostra es pot visitar del 12 de gener al 3 de febrer de 2017 a la sala de baix de l’IEFC. La inauguració el dia 12 de gener a les 19 h.

A les imatges, a dalt Records II de Gustavo Zuritz. A sota, L’amor està en totes parts de Begoña Martínez.





