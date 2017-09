“Beautiful Sadness” de Nuri Ann i Retratos imaginados a la Llibreria22

El 8 de setembre a les 19 h a la Llibreria 22 de Girona tindrà lloc la inauguració d’una doble exposició de l’artista Nuri Ann: Beautiful Sadness a l’Espai 22 i Retratos imaginados a l’Aparador22.

Nuri Ann (Valdepeñas, 1986) és il·lustradora i artista digital. Llicenciada en Belles Arts per la Universitat de Granada, actualment es dedica a temps complet a les seves Peculiar Girls, personatges femenins inspirats en les emocions humanes que utilitza com a mitjà d’expressió. Des de fa prop de 3 anys aquesta sèrie d’il·lustracions digitals no ha deixat de créixer, i una mostra d’aquest treball és el que es podrà veure en l’exposició Beautiful Sadness, a l’Espai 22. Es tracta d’una sèrie d’il·lustracions que reflecteixen els somnis, desitjos i la pèrdua de la innocència a través de personatges femenins que a un primer cop d’ull ens poden semblar fràgils, ingenus i melancòlics, però que, al mateix temps, no deien de tenir un cert aire inquietant i sinistre.

El projecte de l’Aparador22 va néixer l’any 2014 impulsat per l’Associació Ad’Art amb la col·laboració de la Llibreria 22 amb la voluntat d’establir nous espais de difusió de la creació contemporània a la ciutat de Girona. Coordinat per l’artista visual Pierre d. La, el projecte ha programat exposicions monogràfiques de durada mensual combinant la presència d’artistes locals i forans i editant, a finals de cada any, una petita publicació que recull les exposicions programades durant aquell any.

Etiquetes: Aparador22 · Llibreria 22 · Nuri Ann