Beatriz Ros exposa a la Galeria Yusto/Giner

La Galeria Yusto/Giner del carrer Madera, 9 de Marbella presenta del 10 de febrer al 25 de març una exposició de Beatriz Ros (Màlaga, 1984).

Beatriz Ros presenta un projecte multidisciplinari que indaga en la qüestió de l’animalitat en relació al cos i la paraula. El seu títol, La boca, ens remet a un element d’entrada i sortida, un òrgan que és comunicació, més enllà de ser part de l’aparell de fonació, entre l’exterior i l’interior. Un òrgan de les profunditats (Deleuze) que conté i bolca les superfícies corporals i metafísiques. En paraules de Luis Antonio de Villena “La boca és creació i destrucció, és la causa del verb i l’útil de la devoració“. Ros desenvolupa una poètica de reduccionisme formal que, a través del pla jo, la repetició, l’alentiment o acceleració temporal, entre altres recursos visuals, aquesta artista i videocreadora malaguenya ens parla de la bretxa entre les paraules i les idees; entre nosaltres mateixos i el món. Valent-se de la ferida com a metàfora d’aquesta escissió, de la tinta com a símbol de les paraules, o de la fusta com l’origen de tots els materials, Ros utilitza un llenguatge essencialment poètic, coherent amb la seva incursió paral·lela a aquesta disciplina literària. Així mateix, l’ús del seu propi cos i quotidianitat desemboca en una obra autobiogràfica, de caràcter íntim, evocador.

