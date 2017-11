“Barcelona vista del Besòs” i “Rue des Pyrénées” a la Virreina Centre de la Imatge

La Virreina Centre de la Imatge inaugura el 3 de novembre Barcelona vista del Besòs i Rue des Pyrénées. Les exposicions es podran visiatr fins al 4 defebrer del 2017.

Comissariada per Jean-François Chevrier i Jorge Ribalta, Barcelona vista del Besòs és el resultat de la inusual col·laboració entre un fotògraf i un geògraf amb l’objectiu de traçar un singular «retrat urbà». Realitzat entre Barcelona i París, aquest projecte és un testimoni de la transformació del front marítim oriental a principis del segle xxi, vista des de la perifèria, des del Besòs, cap al centre. Les primeres fotografies són del 1999 i les més recents, del 2007. Més que no pas descriure una zona de la ciutat o una comunitat, es tractava d’oferir una representació sintètica i general d’un procés urbà com a imaginari ciutadà, però des d’un punt de vista perifèric: el dels barris del front marítim del nord-est. Segons Joan Roca, «construir una visió arrelada localment, però no “localista”, ha estat una manera de contribuir a una percepció nova d’allò que es considera “local” i d’allò que es considera “global”.

D’altra banda, Valentín Roma comissaria Rue des Pyrénées, en la qual els dibuixos i tableaux fotogràfics de Yves Bélorgey (Sens, 1960) tensionen aquells fonaments que, tradicionalment, s’han separat pintura i fotografia, problematitzant les nocions de document, mimesi i representació. El carrer expressa llavors el seu caràcter de panòptic social, els edificis són registres de com es configura i es distorsiona l’homogeneïtat urbana

Etiquetes: Jean-François Chevrier · Jorge Ribalta · Valentín Roma · Virreina Centre de la Imatge · Yves Bélorgey