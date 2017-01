Barcelona es converteix en la capital mundial del debat a l’entorn de les galeries d’art

Els dies 16 i 17 de gener del 2017 Barcelona es converteix en la capital mundial del sector de les galeries d’art. L’auditori del MACBA acollirà la 5a edició de Talking Galleries Barcelona Symposium, el primer i l’únic congrés internacional de galerisme del món.

Talking Galleries és la plataforma professional de debat i coneixement al voltant del galerisme en art contemporani. Amb la nova edició del simposi, Barcelona es consolida com l’espai líder des d’on repensar l’ofici de galerista.

Sota el títol “Consolidating Gallery Strategies”, una trentena de professionals de tot el món impartiran conferències i taules rodones en què es tractaran temes com el panorama canviant de les fires d’art, qüestions legals per les galeries europees, els programes comissariats de les galeries, les virtuts i fortaleses de les galeries de mida mitjana, els nous models de col·laboració entre les galeries i les cases de subhastes o les estratègies de comunicació a través de les xarxes socials, entre altres. Talking Galleries és un punt de trobada del galerisme internacional en què es tracten temes d’actualitat, es comparteixen experiències i s’avaluen els models del sector.

Ponents i temàtiques del Talking Galleries 2017

Conferència inaugural: “La galeria global”

La 5a edició del Talking Galleries comptarà amb la participació dels màxims representants del sector artístic mundial. Thaddaeus Ropac, un dels galeristes europeus més influents, fundador de la Galerie Thaddaeus Ropac (París, Salzburg i Londres), serà l’encarregat d’obrir el simposi amb una conferència sobre l’estat global del mercat de l’art i el galerisme.

El panorama canviant de les fires d’art

Victoria Siddall, directora de la prestigiosa fira Frieze (Londres i Nova York), Jean Frémon, president de la Galerie Lelong (París i Nova York) i Elba Benítez, fundadora de la galeria homònima (Madrid) dialogaran sobre la situació de les fires d’art en un panel moderat per la periodista especialitzada en mercat de l’art Georgina Adam del Financial Times i The Art Newspaper.

Temes legals per les galeries europees. Un intercanvi d’idees i coneixements

Antoon Ott, advocat i director d’Artilaw, i Adriaan Raemdonck, president de la Federation of European Art Galleries Association (F.E.A.G.A.) impartiran un workshop sobre les qüestions legals per les galeries a Europa.

Els programes comissariats de les galeries

Jocelyn Wolff, fundador de la Galerie Jocelyn Wolff (París) i Carles Guerra, director de la Fundació Antoni Tàpies (Barcelona) parlaran sobre el paper del comissari d’art en el marc de les galeries, una ponència coordinada per la galerista Sabrina Amrani, presidenta d’Arte_Madrid.

Les virtuts de les galeries de mida mitjana

Adam Sheffer, soci de la galeria Cheim & Read (Nova York) i president d’Art Dealers Association of America (ADAA), Lisa Schiff, assessora d’art i directora d’SFA Art Advisory (Nova York) i Martin Aguilera, cap de vendes de la galeria Mendes Wood (São Paulo i Nova York) parlaran sobre els beneficis i les fortaleses de les galeries de mida mitjana. El panel estarà dirigit per la periodista del Financial Times Melanie Gerlis.

Nous models de col·laboració: la galeria i la relació amb les cases de subhastes

Aquesta taula rodona plantejarà les possibilitats de col·laboració entre les galeries i les cases de subhastes de la mà de Susan Dunne, presidenta de Pace Gallery (Nova York), François Chantala, soci de Thomas Dane Gallery (Londres) i Martin Klosterfelde, director de la secció d’art contemporani de la casa de subhastes Sotheby’s (Londres), tres ponents que han treballat als dos costats del negoci de l’art. Un panel coordinat per Jeffrey Boloten, director del programa d’art i negoci del Sotheby’s Institute of Art de Londres.

La situació espanyola: com atreure públic i la internacionalització de les nostres galeries

A la primera sessió dedicada específicament a tractar sobre la situació del context català i espanyol, en col·laboració amb el Gremi de Galeries de Catalunya (GGAC), es parlarà sobre el màrqueting com a eina per aconseguir més públic en els espais d’art. La segona sessió tractarà les claus de la internacionalització del sector de les galeries, amb la participació de Maria Baró, directora de la galeria Baró Galeria (São Paulo), Cristina Mayoral, de la galeria Mayoral (Barcelona) i Joan Anton Maragall, president de la Galeria Trama i la Sala Parés i president d’Art Barcelona.

Xarxes socials. Estratègies de comunicació

Jesse Ringham, director digital de l’agència de promoció SUTTON (Londres) farà una presentació sobre com entendre el màrqueting online i el potencial de les xarxes socials en l’estratègia comercial de les galeries.

Arquitectura per a l’art. Espais de galeries

Simona Malvezzi, sòcia de l’estudi d’arquitectes Kuehn Malvezzi (Berlin), parlarà amb el comissari Moritz Küng (Barcelona) sobre la conceptualització i disseny arquitectònic per als espais de galeries.

Conclusions

La periodista Georgina Adam i el galerista Adam Sheffer seran els encarregats de la sessió de clausura del simposi en una presentació en què recolliran les claus exposades al llarg dels dos dies de ponències.

Talking Galleries, de Barcelona al món

Al llarg de cinc anys, Talking Galleries ha congregat a Barcelona a més de 100 ponents de tot el món i prop de 800 participants. A més, el simposi ha organitzat programes de debat a fires i esdeveniments del circuit internacional de l’art: Gallery Weekend Korea (octubre 2016); abc art berlin contemporary (2015); The Armory Show, Nova York (2014); i ARCOmadrid (2013).

Talking Galleries té una clara vocació internacional. Amb l’objectiu de difondre el projecte i oferir el contingut a altres països, la plataforma està desenvolupant estratègies de col·laboració amb algunes de les ciutats clau del circuit artístic mundial, com París, Londres, Viena, Amsterdam, Dubai o Nova York.

Talking Galleries Lab

Amb l’objectiu de fomentar el discurs crític entre els joves professionals del sector de l’art, Talking Galleries atorga beques a estudiants universitaris en l’àmbit de la crítica de l’art, el comissariat o disciplines afins per assistir gratuïtament al simposi. La intenció és incentivar la producció de pensament i assajos crítics dins d’un àmbit amb escassa bibliografia crítica i introduir les pràctiques sobre galerisme en els estudis de doctorat i recerca.

Enguany, els centres d’estudis col·laboradors són el grup de recerca de la Universitat de Barcelona On Mediation dirigit per Anna Maria Guasch i el Estonian Contemporary Art Development Center.

Els col·laboradors del Talking Galleries 2017

El simposi Talking Galleries no seria possible sense la col·laboració de les associacions de galeristes. La Federation of European Art Galleries Association (F.E.A.G.A.), l’Art Dealers Association of America (ADAA), Arte_Madrid, el Gremi de Galeries de Catalunya (GGAC) i Art Barcelona han donat suport a aquesta nova edició del congrés.

A més, Talking Galleries compta amb el suport de la Generalitat de Catalunya, l’Ajuntament de Barcelona i amb la col·laboració de la Fundació Banc Sabadell, l’Hotel Alma i el MACBA.

