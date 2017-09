“Barcelona emergents” a La Xina A.R.T.

Des de la seva gestació, ja fa més de quinze anys, La Xina A.R.T. ha tingut entre les seves dèries més remarcables la de voler ser una plataforma de projecció dels treballs dels artistes més joves de la ciutat i el país. Aquests hi ha pogut participar en diferents propostes i modalitats, des de les exposicions col·lectives d’arts plàstiques més convencionals als concursos de performance més vocacionalment trencadors (Houdini Performance Festival). La Xina A.R.T. ha acollit nous creadors a festivals de cinema d’animació estiuencs (Xinaxittà) i a certàmens musicals de caràcter anual (La Xina Sona). És, però, la convocatòria “Sortida d’emergència” (2011) la que permet cristal·litzar i formatejar aquells desitjos i iniciatives precedents. En els dos anys que ha funcionat aquesta iniciativa, s’ha pogut gaudir del treball més fresc d’una dotzena de nous artistes que van ser seleccionats pels que llavors eren llurs professors.

“Barcelona emergents” vol ser el continuador natural d’aquella proposta però canviant-hi el format, es a dir, convertint-se en concurs públic. “Barcelona emergents” és una iniciativa que ha volgut donar suport, visibilitat i difusió a l’obra de tots els joves creadors que estan acabant els seus estudis als principals centres d’ensenyament artístic de Barcelona i de Catalunya. En aquesta primera edició s’hi ha presentat més de quaranta participants representant la majoria d’escoles d’art (Belles Arts, Massana, Llotja), de tots els indrets de la geografia coneguda (des de Tarragona al Japó) i de totes les disciplines creatives possibles (instal·lacions, videoart, fotografia, escultura…). Aquesta gran varietat, tot i dificultar l’elecció final dels guanyadors, ha estat tan sorprenent, calidoscòpica i enriquidora com ho pretenia la mateixa iniciativa.

S’inicia la temporada tal com es va acabar, oferint propostes escultòriques i instal·latives. Si al juliol es van exposar els treballs de Mariko Kumon i Giulia De Manincor, ara s’exposen els d’A Rodríguez Pastrana, Marco Sanz i de la instal·lació a quatre mans d’Isabel Mur. Noves propostes per a una nova temporada (que ja serà la vintena) a La Xina A.R.T.

Barcelona emergents 17 B es podrà visitar del 16 de setembre al 14 d’octubre del 2017 a la sala del carrer Hort de la bomba, 6 de Barcelona.

