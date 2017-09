Barcelona, ciutat convidada d’honor a la Biennal Internacional d’Arquitectura de Buenos Aires

El regidor d’Arquitectura, Paisatge Urbà i Patrimoni de l’Ajuntament de Barcelona, Daniel Mòdol ha afirmat en roda de premsa que Barcelona presentarà una proposta molt potent que vol ser un relat real del moment que està vivint la ciutat des del punt de vista de l’arquitectura. “La nostra voluntat és ser un referent mundial a l’hora d’explicar el paper que juga l’arquitectura a la ciutat i com hem de fer-ho perquè doni resposta a les necessitats reals de la gent, en clau habitatge sobretot, però també des de molts altres àmbits”, ha dit.

Així mateix, el director de l’Institut Ramon Llull (IRL), Manuel Forcano, ha explicat que amb l’Ajuntament de Barcelona i l’IRL han organitzat un programa de conferències i una exposició, que inclou un programa acadèmic, i que tindran lloc a la Usina del Arte. A més d’aquesta representació oficial, Barcelona tindrà presència en altres espais culturals de la ciutat a través d’un extens programa d’arts escèniques i conferències. Forcano ha afegit que “Barcelona ha de ser una ciutat associada a la defensa del patrimoni i l’arquitectura urbans per part dels seus veïns, fugint de personalismes”.

El fil conductor de l’exposició i les conferències que la capital catalana exposarà a Buenos Aires, així com el programa acadèmic que acompanyarà aquestes accions, serà Barcelona Arquitectura, Ciutat Patrimoni, el projecte que està desenvolupant l’Ajuntament per posar en valor l’arquitectura i el patrimoni de la ciutat. La participació catalana presentarà un concepte de patrimoni que va més enllà de la protecció històrica i té per objectiu destacar l’indubtable valor que l’arquitectura, l’espai públic i el paisatge urbà suposen per a la societat. Així, l’Ajuntament donarà a conèixer les polítiques que s’estan duent a terme en aquest àmbit, tant des de la vessant de la preservació i el coneixement com des de la intervenció i les noves actuacions.

L’exposició presenta l’arquitectura des de la percepció ciutadana a través dels projectes de la cooperativa de vivendes La Borda, el conjunt d’equipaments de Fort Pienc, la restauració del Turó de la Rovira, la rehabilitació de la fàbrica Fabra i Coats i els habitatges per a gent gran de Torre Júlia, exemples de les sintonies i complicitats que es generen de la interacció de l’arquitectura i l’arquitecte amb la ciutadania. El recorregut expositiu no pretén explicar l’arquitectura de Barcelona sinó el diàleg que estableix aquesta disciplina amb l’associacionisme i cooperativisme de la ciutat. L’exposició està comissariada pels arquitectes David Aceves i Juan Carlos Ariel Cavilli i l’artista visual Toni Casassas.