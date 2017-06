Barcelona acull la 13 edició del Congrés Internacional de Conservació de Mosaics

La 13a edició del Congrés Internacional de Conservació tindrà lloc del 15 al 22 d’octubre al Born CCM, i comptarà en paraules de seu director, Roberto Nardi, “amb la participació de gairebé 300 conferenciants provinents de 35 països diferents: des d’EUA a l’Índia, i des d’Anglaterra al Nord d’Àfrica”.

Per al Comissionat de Programes de Memòria, Ricard Vinyes, el fet que tingui lloc a Barcelona, aquest congrés que celebra el seu 40 aniversari “ens omple de satisfacció ja que genera coneixement, expressa l’interès que ha tingut la conservació de mosaics i mostra la tenacitat dels seus organitzadors”.

La International Committee for the Conservation of Mosaics (ICCM) va néixer l’any 1977 a Roma amb la finalitat d’investigar i conscienciar sobre el significat dels mosaics, la necessitat de conservar-los i les tècniques per fer-ho. Segons Nardi, aquestes obres arquitectòniques “han donat estètica, color i missatges a la població, però alhora són extremadament fràgils, ja que cada dia se’n perden per la degradació natural, per ignorància, vandalisme, robatoris o guerres”. En els seus 40 anys de vida, la ICCM ha editat 30 volums, que suposen el 90% de publicacions que existeixen de material tècnic al voltant de la conservació dels mosaics.

La ciutat de Barcelona ha impulsat a través del Servei d’Arqueologia de l’Institut de Cultura ‘El Mosaic del Meu Barri’, un projecte viu en què la ciutadania pot participar en la creació del banc de mosaics de la ciutat. Per a Vinyes, aquest projecte té un gran valor en la mesura que “fa emergir elements patrimonials alhora que estimula l’afecte de la ciutadania pel patrimoni i pels mosaics”.

