Barbara Cardella guanya la segona Beca Espai

El desembre del 2016, el jurat de la Beca Espai, conformat per Rita Andreu, Pere Parramon, pierre d. la, Mar Serinyà i Sebi Subirós, va decidir per unanimitat concedir la beca a l’artista italiana Barbara Cardella. Enguany, la beca compta amb el suport dels ajuts Kreas de l’Ajuntament de Girona per a la seva producció. La resolució de la convocatòria es va fer pública el 17 de desembre i Barbara Cardella ja s’ha instal·lat en el seu espai de creació a les Golfes de CoEspai per començar a treballar en el projecte «El que falta a Girona».

La Beca Espai

Amb la concessió d’aquesta beca, Barbara Cardella podrà gaudir d’un espai de treball durant 3 mesos per a poder treballar en el projecte presentat. A més de la producció del projecte expositiu, CoEspai assumeix també l’edició d’una publicació d’artista que s’anirà definint al llarg de la residència i que es presentarà al públic el dia de la inauguració de la seva exposició.

L’exposició resultant, que tindrà lloc del 6 d’abril al 4 de maig de 2017 a l’espai 3er Esquerra de CoEspai, s’emmarca dins la programació anual de l’espai. Sota el títol d’«Amb intenció», la programació comptarà també amb les exposicions de Fina Morera -«BlanC&Black», del 2 al 30 de març- i de Núria Merino -«Desmemòria», de l’11 de maig al 8 de juny-, ambdues artistes amb espai de creació a les Golfes de CoEspai. La programació comptarà també amb les propostes de pierre d. la, Sebi Subirós i Rita Andreu -«Joguines?», del 5 d’octubre al 9 de novembre- i d’Olga Taravilla -«Matar un comissari», del 16 de novembre al 21 de desembre.

“El que falta a Girona”; pensar i definir un espai propi

El projecte «El que falta a Girona» proposa una reflexió al voltant de què entenem i com es configura un espai propi. Aquesta idea pren forma a partir d’una col·lecció d’objectes que l’artista va recollint al llarg de la seva estada a la ciutat; objectes que a simple vista poden semblar banals o accessoris però que, sota el prisma de la seva mirada, configuren allò que la vincula a un espai.

En certa mesura, doncs, l’apropiació que fa l’artista d’aquests objectes fa que deixin de pertànyer físicament a la ciutat, per passar a conformar un univers personal, un lloc propi, dins el qual adquireixen un nou sentit.

Barbara Cardella (Viareggio, Itàlia, 1989) és graduada en Belles Arts per l’Acadèmia de Belles Arts de Carrara i màster en Arts Visuals per l’Acadèmia de Belles Arts de Bolonya.

Al llarg de la seva trajectòria, ha participat en nombroses exposicions col·lectives a Itàlia i ha rebut diversos premis, entre els quals destaca la menció especial jove al Premi Marialuisa Sponga (Chieri).

Etiquetes: Barbara Cardella · Segona Beca Espai