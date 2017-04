Baltazar Torres inaugura la seva primera exposició individual a Puxagallery

El portuguès Baltazar Torres presenta del 20 d’abril al 26 de maig El bosc encantat, la seva primera exposició individual a Puxagallery, c/ Santa Teresa, 10 de Madrid.

La mostra analitza els misteris del món sota lectures crítiques, experimentals i inconformistes alternant l’escultura i la pintura amb les instal·lacions site-specific. A les seves construccions amb alumini, PVC, fusta i estany es concentren gran part dels interessos d’aquest artista, que contextualitza l’ésser humà en el medi ambient i la seva relació amb els sistemes productius, l’especulació o el consum.

A més a més, les seves conegudes peces de resina i bronze pintades amb esmalt es nodreixen de la figura projectiva del propi autor, assegut sobre maons recordant el deliri de la “bombolla immobiliària”, com una modulació contemporània de la tradició barroca de la vanitas o, com afirma el professor i crític d’art Fernando Castro Flórez, “donant compte del desastre de la (pretesa) civilització que no té tant el to de la malenconia com el de la sarcàstica indignació, en una clau distòpica que expandeix la crítica social”. També les seves últimes sèries pictòriques, com Matèria negra (2017), concentren aquestes aspiracions que “amplien la geografia ombrívola: paisatges que tenen alguna cosa d’evocacions de L’illa dels morts d’Arnold Böcklin, visions d’un silenci dramàtic, on sembla ja res podem fer “.

Baltazar Torres parteix del paisatge sublim i la presa de consciència mitjançant composicions plenes d’intimisme, força escenogràfica i vitalitat, que fugen de l’estancament i arriben avui les seves més altes cotes qualitatives. l’artista ha realitzat cinquanta exposicions individuals en sales públiques i privades d’Alemanya, Àustria, Espanya, Itàlia i Portugal, formant part d’un centenar de fires, biennals i mostres col·lectives en diversos països.

A la imatge, obra de Baltazar Torres.

