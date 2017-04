Baltazar Torres exposa a la Puxagallery

annaïs miró

Del 20 d’abril al 26 de maig de 2017, la Puxagallery acull l’exposició El bosque encantado de Baltazar Torres. Considerat un dels artistes internacionals més destacats del panorama actual, el portuguès Baltazar Torres (Figueira de Castelo Rodrigo, 1961) inaugura la seva primera exposició individual a PUXAGALLERY (Madrid). Defensa una fèrria actitud ètica i estètica analitzant els misteris del món sota lectures crítiques, experimentals i inconformistes que alternen l’escultura i la pintura amb les instal·lacions site-specific. La mostra és una sedimentació del seu imaginari catastròfico-realista. Carreteres que travessen la natura i semblen composar formes arborescents, taulons de fusta que funcionen como anòmals elements per apuntalar l’espai, ciutats metàl·liques, semblants als ruscs, hostatjant els individus. Baltazar Torres ha realitzat cinquanta exposicions individuals en sales públiques i privades d’Alemanya, Àustria, Espanya, Itàlia i Portugal, formant part d’un centenar de fires, biennals, i mostres col·lectives en diversos països. A les seves construccions amb alumini, pvc, fusta i estany s’hi concentra gran part dels interessos de l’artista, Professor de Dibuix a la Universitat d’Oporto, les seves peces de resina i bronze pintades amb esmalt es nodreixen de la figura projectiva del propi autor, assegut sobre maons recordant el deliri de la “bombolla immobiliària”, com una modulació contemporània de la tradició barroca de la vanitas. També en les seves últimes sèries pictòriques, com Matèria negra (2017), s’hi concentren certes aspiracions espirituals on l’artista amplia la geografia ombrívola: paisatges que tenen alguna cosa d’evocacions de L’illa dels morts d’Arnold Böcklin, visions d’un silenci dramàtic.

Etiquetes: Baltazar Torres · Puxagallery