“Ayer y hoy”: Tots els artistes de Marlborough Madrid

natàlia lloreta

La galeria Marlborough presenta l’exposició Ayer y hoy. El laberinto del tiempo, una visió passada i present de tots els artistes espanyols de Marlborough Madrid comissariada per Francisco Calvo Serraller. Creadors com Antonio López, Luis Gordillo, Juan Genovés, Manolo Valdés o Martín Chirino, presentaran en aquesta exposició una obra antiga i una altra de recent per posar de manifest l’evolució de les seves trajectòries.

Ayer y hoy. El laberinto del tiempo es dividirà en dues exposicions: del 6 d’abril al 20 de maig, hi hauràel artistes Alfonso Albacete, Joaquín Barón, Alberto Corazón, Hugo Fontela, Carlos Franco, Abraham Lacalle, Francisco Leiro, Antonio López, Lucio Muñoz, Pelayo Ortega, Sergio Sanz, Soledad Sevilla i Manolo Valdés; i del 25 de maig al 9 de setembre, els protagonistes seran Juan José Aquerreta, Pablo Armesto, Martín Chirino, Rafael Cidoncha, Juan Correa, Manuel Franquelo, Juan Genovés, Luis Gordillo, Blanca Muñoz, Juan Navarro Baldeweg i David Rodríguez Caballero.

Entre l’artista més veterà dels 24 presents a l’exposició, Martín Chirino (1925) i el més jove, Hugo Fontela (1986), hi ha una diferència de setanta anys.

La inauguració és el 6 d’abril a les 7 de la tarda a la Galeria Marlborough (c/ Orfila, 5) de Madrid.

La galeria Marlborough té seus a Nova York, Londres, Madrid i Barcelona. La primera va ser fundada a Londres l’any 1946 per Frank Lloyd i Harry Fisher, ambdós d’origen austríac. David Somerset, actual duc de Beaufort i tercer membre de la signatura, va unir-se a Marlborough l’any 1948.

A la imatge, detall d’una obra de Carlos Franco.

Etiquetes: Carlos Franco · Francisco Calvo Serraller · Hugo Fontela · Juan Navarro Baldeweg · Marlborough de Madrid · Martín Chirino