Áxel Rodríguez a la Casa de la Paraula

La Casa de la Paraula de Santa Coloma de Farners presenta fins al 18 de juny del 2017 Les dones i jo d’Áxel Rodríguez.

La Casa de la Paraula presenta el treball de l’artista cubà Áxel Rodríguez sota el títol Les dones i jo. El cos femení i les dones han estat un tema recurrent en la seva producció pictòrica. La seva aproximació parteix de les seves emocions respecte al tema. Rodríguez cerca nous angles i noves formes que el motivin per expressar tot allò que sent amb la composició i el color. L’erotisme que es podria observar en algunes de les seves obres esdevé un vers poètic d’una gran exquisidesa. “Les seves obres gaudeixen de la duresa –moltes vegades apassionada i frenètica– de l’expressió i a l’ensems de la dolçor equilibrada de les notes de color que atrauen i corprenen. En cada una de les seves dones certifica la seva profunda dependència remarcant-hi tota la feminitat en l’atmosfera que les envolta”, escriu la pintora Carmen Alquézar.

Durant la seva carrera artística ha participat en més de 80 exposicions personals i col·lectives arreu del món, com per exemple a: Cuba, Veneçuela, l’Argentina, els Estats Units, França, Portugal, Itàlia i l’Estat espanyol. Les pintures d’Áxel es poden trobar en algunes galeries nacionals i internacionals, i també en altres llocs ben coneguts, com ara la donació feta al Patrimoni de la Unesco, el 1999.

Etiquetes: Axel Rodríguez · La Casa de la Paraula