Trobada de treball d’empreses de gestió cultural

La jornada sota el títol “Reflexions al voltant del panorama cultural valencià i propostes de millora” tindrà lloc el dia 4 de març al Museu del Taulell “Manolo Safont” d’Onda. Organitzada per l’Associació Valenciana d’Educadors de Museus i Patrimonis (AVALEM) amb el suport de l’Ajuntament d’Onda, suposarà una trobada de treball dirigida a empreses de gestió cultural, patrimonial i/o educativa, sector fonamental dintre de qualsevol entramat cultural.

Un encontre que també s’obri a professionals de l’educació en museus, professionals de l’educació en general, tècnics en gestió cultural, representants de les administracions públiques i a totes aquelles persones interessades en la gestió cultural i educativa i on es pretén de forma distesa i còmoda, crear vincles, debatre i analitzar el panorama cultural valencià per tal de fer aportacions que puguin contribuir a la millora de relacions entre entitats en el model cultural actual.

Com és aquest model? Que volem d’ell? Quina intencionalitat té? Quin paper poden jugar les empreses de gestió cultural? Amb quines problemàtiques es troben? Com podem millorar la seva situació? Cal una ètica d’actuació? Quina intencionalitat educativa ens ofereixen? Com són les relacions amb els altres agents culturals?…

Debatre aquestes qüestions ha de contribuir a establir paràmetres d’actuació i marcs de referència per a accions i planificacions futures.

La trobada es presentarà a les de 9.30 i fins a les 14 h. es procedirà al debat obert seguint un una dinàmica en cercle de diàleg informal entre els assistents on un moderador repartirà els torns de paraula de forma equitativa per tal de procurar l’intercanvi d’idees. Un parell de relators prendran nota de les principals idees que vagin sorgint per tal d’elaborar entre tots un document de conclusions i propostes de millora que serveixi per a difondre en altres encontres de característiques similars, per sensibilitzar la societat valenciana cap a l’educació cultural i traslladar inquietuds i propostes a les administracions.

A més, després del debat, entorn de les 17 h es realitzarà una visita guiada al Museu del Taulell «Manolo Safont» per part d’un membre d’AVALEM que suposarà la cloenda de la trobada.

