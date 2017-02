“Autogestió”, comissariada per Antonio Ortega, a la Fundació Miró

L’exposició Autogestió presenta una genealogia d’artistes que des dels anys seixanta fins a l’actualitat han desenvolupat estratègies per recuperar l’autoritat sobre el seu propi relat. Aquesta mostra també és un intent per comprendre l’art recent i constatar la vigència d’aquestes dinàmiques.

La continuïtat de les posicions properes a la idea d’autogestió es podria explicar actualment per condicions contextuals com ara l’abaratiment dels costos de producció o la crisi institucional. Moltes iniciatives recents s’han adaptat a aquest escenari per mantenir la seva activitat cultural assumint un elevat valor de risc i un clar compromís amb el seu temps.

L’autogestió està vinculada també a una voluntat dels artistes de no cedir l’explicació de la seva obra a una interpretació externa i reclamar la gestió d’allò que, probablement, és el seu únic capital: el desig de governar la seva pròpia emissió.

Es pot veure a la Fundació Miró de Barcelona del 16 de febrer al 21 de maig del 2017.