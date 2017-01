Aukje Dekker a la Galerie Gabriel Rolt

Galerie Gabriel Rolt de Tolstraat, 84 d’Amsterdam presenta del 21 de gener al 25 de febrer One for All All for One d’Aukje Dekker. Un per tots i tots per un, com el títol suggereix, es recolza en la dicotomia entre un i el múltiple. En reflexionar sobre el seu paper com a artista i el significat del seu propi treball, Dekker va triar per articular la seva exposició al voltant de col·laboracions. Totes les obres exposades són el resultat de la col·laboració pràctica i conceptual Dekker i altres artistes: alguns d’ells participen activament en el procés d’elaboració, alguna altra única alertat de la seva “contribució”, un és realment conscient del seu presumible participant.

