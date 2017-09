Asunción Molins Gros: Visions d’Egipte a Travesía Cuatro

La Galeria Travesía Cuatro, Carrer Sant Mateu 16 de Madrid inicia la seva temporada a partir del 14 de setembre amb la segona individual a la galeria d’Asunción Molins Gros. Després de quatre anys fora del seu país de residència, Egipte, l’artista espanyola presenta Descripció de l’Égypte en la qual ofereix la seva visió sobre el present i el futur egipci; posant de manifest una realitat molt complexa i la innocuïtat de les eines usades per entendre la realitat.

Coincidint amb el títol de l’enciclopèdia il·lustrada que va publicar el govern francès després de la campanya militar de Napoleó Bonaparte a Egipte, la mostra intenta contestar la pregunta que Asunción Molins Gros es porta fent en els últims quatre anys que porta fora del país “com estan les coses a Egipte? “.

Després de l’apagada mediàtic que va començar l’estiu de 2013, el país àrab tan sols és notícia arran dels reiterats atacs terroristes, però poc sabem de les conseqüències d’una revolució fallida.

Sense tenir cap intenció historicista, aquest treball intenta desbrossar parcialment la complexa situació actual, en un exercici d’arqueologia del present, seguint les tres mateixes directrius que la publicació napoleònica: Egipte Antic, Egipte Modern i Història Natural.

Parlar d’Egipte és parlar del món. Misr, el seu nom en àrab, significa literalment ‘país’ i normalment li segueix l’afegitó d’Om El Dunia (Mare del món) per ressaltar el seu paper com a origen de totes les civilitzacions. Conjuntament de la dita popular, aquesta exposició té com a fi evidenciar el procés de desintegració social, espiritual i ecològica a què s’està sotmetent a una geografia molt més gran.

Assumpció Molins Gros (Aranda de Duero, 1979) és artista visual i treballa amb temes de ruralitat i cultura camperola des d’una perspectiva transnacional, utilitzant l’etnografia i altres mètodes d’investigació antropològica per entendre els canvis que es produeixen en l’entorn rural. Fent ús d’una varietat de mitjans, el seu treball explora els usos i la propietat de la terra, l’arquitectura transhumant, l’ús de la biotecnologia en els aliments, la regulació burocràtica del territori, els mercats financers de cereal i la transformació laboral de la pagesia .

A la imatge, Asunción Molinos Gordo, “Description de L’Egypte”, 2017. Cortesia Travesía Cuatro.

