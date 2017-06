“ASCENDO, de la obra académica a la obra personal” a La Plataforma

La Plataforma (carrer Pujadas, 99) de Barcelona presenta ASCENDO, de la obra académica a la obra personal, una exposició col·lectiva que inclou pintures originals dels artistes del programa de Residència, juntament amb una petita mostra dels exercicis de dibuix i pintura que els alumnes realitzen durant el seu període de formació a la Barcelona Academy of Art i algunes pintures dels seus mestres.

Un dels principals objectius del Programa de Residència Artística a la Barcelona Academy of Art és que els estudiants trobin la seva pròpia veu artística. Per tant, es busca promoure el desenvolupament i la recerca de la seva pròpia identitat artística mentre treballen per a la consolidació de la seva professió. El programa pretén donar suport i potenciar les habilitats creatives dels estudiants i motivar la seva inclusió en el mercat de l’art professional.

L’exposició es pot veure des del 23 de juny fins al 15 de setembre.

Etiquetes: Barcelona Academy of Art · La Plataforma