ARTS&CRAFTS CELEBRA L’EDICIÓ PRIMAVERA/ESTIU A MUTUO

annaïs miró

Arts&Crafts presenta el proper dissabte 20 de maig les noves tendències d’aquesta temporada de la mà d’artistes i dissenyadors de la ciutat. Arts&Crafts és una plataforma de reconeixement de la creació local: artistes i dissenyadors exposen i venen els seus productes de diverses disciplines a Mutuo Centro de Arte, al carrer Méndez Núñez, 7, baixos. El mercat mensual de disseny i art de Barcelona amplia la seva proposta i s’expandeix artísticament programant un show audiovisual i un workshop, dues activitats que completaran el dia i que seran totalment gratuïtes. Whisky, banda afincada a Barcelona formada per María Pérez i Macarena Fuentes, actuarà a les 19h. del dissabte tancant aquest dia de mercat amb un show audiovisual experimental de ritmes suaus, foscos i suggerents. Del soroll a la senzillesa. El taller col·laboratiu (de 16 a 18h. de dissabte) té com a objectiu crear consciència sobre la reutilització de materiales per a la creació de nous productes. Els assistents podran practicar i fer les seves creacions, transformant pneumàtics de bicicletes en polseres i teixint bosses de plàstic en el nou teler cúbic (Cubic Lum) desenvolupat a Fablab Maastricht per Hadwa Omran. És obligatori portar bossa de plàstic per tal de poder participar.

