Arts Santa Mònica inaugura “Torrent Echidna Attractor” de Lucía C. Pino

L’Arts Santa Mònica presenta Torrent Echidna Attractor, la segona mostra del cicle expositiu anual The more we know about them, the stranger they become de l’artista valenciana Lucía Pino.

Torrent Echidna Attractor. Una estructura de metalls travessa l’espai. L’ocupa, l’escota. Una deformació gairebé epidèrmica es produeix. L’estructura es desestabilitza. Les parts s’atreuen. Un cos a l’espai és una de les possibles modalitats d’existència de la matèria. També un camp semàntic. Una cadena cohesiva, un torrent d’elements significants posats en relació. Metall, plàstic, làtex, metacrilat i llum.

Lucía C. Pino (València, 1977) fa una pràctica que posa el focus en l’escultura, entenent-la en un sentit ampli: a través de l’estudi de materials, context i circumstància espacial. En la seva investigació se solapen l’observació, l’avaluació, l’assignació i la superposició de diferents capes de temporalitat i consistència.

The more we know about them, the stranger they become és una proposta curatorial constituïda per 4 projectes individuals, un cicle d’activitats, un projecte de mediació i un projecte de disseny. Cadascun dels 4 projectes ocupa un espai del nivell 0 per a la seva presentació al públic, prenent la forma d’exposició individual. Seguint el model que es ve plantejant en els cicles anteriors, el projecte individual permet a l’artista desenvolupar un procés d’investigació i producció en millors condicions temporals i econòmiques que la seva participació en una exposició col·lectiva. Així mateix, s’obre la possibilitat d’una alteració en la durada de les exposicions, ja que no tots els artistes convidats treballen de la mateixa manera o en el mateix registre, en no pertànyer alguns d’ells a les anomenades arts visuals. El fet de que hagi disciplines amb altres exigències i temporalitats obre de nou el problema de l’adaptació al medi, el del context de les arts visuals en aquest cas. Davant d’un model de temporalitat preestablerta, es proposa un model de negociació de temporalitats d’acord amb les necessitats de cada projecte dins de la temporalitat establerta del cicle.

Etiquetes: Arts Santa Mònica · Lucía C. Pino