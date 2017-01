ArtMadrid 2017: Art i tecnologia es vol apropar al públic, i Riera i Aragó, artista convidat

Amb el programa paral·lel d’Art Madrid es vol apropar al públic l’art en totes les seves dimensions i, des d’una perspectiva tangencial, reparar en formes d’art menys conegudes o en aspectes de l’art que volem subratllar. Així, si el 2015 es dedicava la programació paral·lela al #ArteOutsider i el #ArteAccesible, i el 2016 ens pronunciem contra la invisibilitat de les dones artistes amb # ArteyGénero, el 2017 s’enfronta al gran salt: la bretxa sensible i discutida entre l’art contemporani i la societat … i la inexorable bretxa digital. Les tecnologies de la informació i la comunicació, “navegar” per Internet, el transport d’arxius digitals, les pantalles, els píxels, les xarxes socials, els blocs, els repositoris d’imatges, la geolocalització, la hiperconnectivitat, els virus, el glitch, els hacker, els trolls, els avatars … i totes les possibles criatures que habiten l’escenari “megadata” formen part de les nostres vides a tots els nivells, i fa anys definint el nostre llenguatge, la nostra manera de ser i de projectar-nos, les nostres relacions i, per descomptat, la nostra manera de crear.

Com assegura el professor Juan Martin Prada, expert en Net.Art i en qüestions derivades de la relació art-societat a ‘Los “social media” com a àmbit de referència de les noves pràctiques artístiques’, “la impressionant expansió de les tecnologies, dispositius i serveis de connectivitat que s’ha produït en els últims anys fa que aquests no siguin ja simplement instruments per a la vida, sinó el context en què aquesta té lloc.”

En # ArteyTecnología AM17 no és pretén aprofundir en les arrels i derives de “l’art en l’edat del silici”, sinó oferir un ventall de reflexions, descobriments, projectes, col·lectius i artistes que fan servir la tecnologia com a eina, escenari, excusa o inspiració per a la creació de les seves peces. I, per això, es compta amb l’experiència i la participació de: Edurne Herrán, Mario Santamaría, Cristina Anglada, Marian Garrido, Solimán López, Carla Cañellas, Col·lectiu D ART, José Luis López Moral, galeria The Makers Madrid, Museu Lázaro Galdiano, WeCollectClub, Electrickbricks / LEGO Education, ElMonodelaTinta i PAC.

Josep Maria Riera i Aragó (Barcelona, 1954) és l’artista convidat a Art Madrid’17 i, com han fet altres anys les artistes Ouka Leele i Carmen Calvo, serà l’autor del cartell oficial de la fira la imatge – un dels seus avions – es transformarà en una litografia d’edició limitada. Els fons marins i el cel, són els territoris que explora Riera i Aragó als comandaments de submarins i zepelins, artefactes de naturalesa gairebé màgica, tòtems del segle XX: les màquines i la seva urgència. Davant del frenètic ritme del passat segle, l’artista deté l’atmosfera amb la rotunditat de les seves escultures, bronzes i ferro que semblen surar en un element original la matèria desconeixem.

A la imatge, Avió blau roda taronja, de Riera i Aragó.

