Artium rflexiona sobre el sistema de l’art en una doble mostra

Artium, Centre-Museu Basc d’Art Contemporani de Vitòria-Gasteiz, c/ França 24, presenta L’Art i el Sistema (de l’art). Col·lecció Artium fins a l’1 d’octubre.

Es tracta d’una doble exposició que presenta, d’una banda, 44 peces significatives del seu vast fons artístic i, de l’altra, una àmplia selecció d’informació i documentació per explicar, des del cas concret d’aquesta Col·lecció, el conjunt de processos, persones i entitats que envolten el món de la creació contemporània. L’Art i el Sistema (de l’art) està comissariada per Daniel Castillejo, Enrique Martínez Goikoetxea i Javier Iriarte, i és una producció del Museu Artium.

L’Art i el Sistema (de l’art). Col·lecció Artium distribueix els seus dos seccions íntimament connectades a la Sala Sud (L’art) ia la Sala Aquest Baixa del Museu (El sistema de l’art). En conjunt, ofereixen una perspectiva mai abans mostrada sobre l’art contemporani, a través d’obres i artistes, i sobre el significat de col·leccionar, de crear patrimoni cultural públic, i del que això suposa des de múltiples punts de vista. Així, L’art constitueix un pòrtic intensament estètic que permet a l’espectador mantenir conservar les referències artístiques un cop entra a El sistema de l’art, mentre que aquesta secció posa en un context gens habitual la primera.

La secció L’art de l’exposició reuneix les 44 peces de la Col·lecció Artium considerades més significatives. En realitat, la selecció d’aquestes obres “significatives” variaria en funció dels criteris que els comissaris de la mostra utilitzessin; en aquest cas, Daniel Castillejo i Enrique Martínez Goikoetxea han emprat un criteri basat en un indicador mesurable en termes objectius: es tracta de les peces més sol·licitades en préstec per altres museus i que més vegades han participat en exposicions, tant en Artium com en altres centres.

D’altra banda, la segona secció de l’exposició tracta de respondre a múltiples preguntes que un espectador no especialitzat podria fer-se sobre el com i el per què, entre altres qüestions, d’una col·lecció com la del Museu Artium, ia partir d’ella poder fer-se una idea de quin és el funcionament del que es denomina “el sistema de l’art”. Aquest és un concepte no fàcilment definible ni abastable, però del que, artista i obra a part, podria dir-se que és el conjunt de processos, persones, entitats i institucions que intervenen perquè una obra d’art tingui la consideració de tal i el tractament que li correspon.

La mostra vol aclarir assumptes com l’origen i desenvolupament de la Col·lecció Artium ila context històric; explicar els procediments que se segueixen una vegada una obra d’art arriba al Museu; mostrar exemples significatius del treball de conservadors i restauradors; posar en relleu la importància d’una precisa tasca de registre i catalogació; revelar les dificultats que comporta en ocasions el muntatge d’una sola obra, molt més el d’una exposició; ensenyar sobre un mapamundi el recorregut de les obres de la Col·lecció arreu del món; o abordar un tema espinós com el valor econòmic d’una obra d’art entre d’altres qüestions.

A la imatge, obra de Marina Núñez (detall).

Etiquetes: Artium · Marina Núñez