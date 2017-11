Artistes locals i artistes foranis a la Jorge Alcolea

annaïs miró

Fins el 13 de novembre de 2017, la Galeria Jorge Alcolea, a la Via Púnica, 15 d’Eivissa, podrà veure’s l’exposició col·lectiva Encuentros, en la qual s’hi barreja l’obra d’artistes locals amb la d’artistes foranis. Els integrants de la mostra són Julio Bauzá, Juan García-Gatica, Antònia Torrer Tur i Josefina Torres, artistes de l’illa de reconeguda trajectòria, i Teresa Calderón i Mersuka Dopazo, de Madrid i Las Palmas respectivament, i la barcelonina Isabel Ramoneda. L’exposició és una gran oportunitat per descobrir i gaudir del treball de creació recent de diversos autors contemporanis sota un mateix sostre. Així, la galeria segueix apropant al públic de l’illa peces úniques de l’art contemporani, essent referència especialitzada en artistes, tan emergents com ja coneguts.

