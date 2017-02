Artistes i investigadors presenten “Fet a Roma”

El dia 24 de febrer, s’inaugura l’exposició Fet a Roma. Beques de la Reial Acadèmia d’Espanya a Roma 2015-2016, a la Reial Acadèemia de Belles Arts de San Fernando a Madrid, que es podrà visitar fins al 2 d’abril.

La mostra, comissariada per Manuel Blanco, recull una selecció dels treballs realitzats pels següents artistes i investigadors, becats tots ells a l’Acadèmia d’Espanya a Roma durant el període 2015-2016: Susana Arenillas (fotografia), Fátima Bethencourt (art), Gabriela Bettini (art), Antonio Blanco Tejero (música), Andrés Català (poesia), Jorge Conde (art), Alberto Díaz López (cinema), Benjamí Domínguez Gómez (restauració), María Elena Conca (música), Jaume Ferrer Fores (arquitectura), Jaime González i Manuela Pedrón (comissariat), Iñaki Gracenea Zapirain (arts plàstiques), José Guerrero Sánchez (fotografia), Ulisses Juárez Polanco (literatura), Martín López Lam (còmic), Jesús Madriñán Fernández (art), Inés Molina Fonts (art i il·lusionisme), Clara Montoya Vozmediano (escultura), David Muñoz López (cinema), Julia Ramírez Blanco (història de l’art), Rafael R. Villalobos (arts escèniques), Josep Tornero Sanchís (art), Juan Zamora González (art).

Un any més, la Reial Acadèmia de Belles Arts de San Fernando, RABASF, acull l’exposició dels artistes i investigadors que van gaudir de les beques que atorga l’Acadèmia d’Espanya a Roma. En aquesta ocasió, l’exposició s’articula sota la mirada del seu comissari Manuel Blanco, que per primera vegada ha volgut treure alguns dels treballs fora de les sales de Calcografia Nacional i introduir el visitant en l’univers de la producció romana des que aquest accedeix a la RABASF.

Fet a Roma no és una exposició col·lectiva sinó el resultat d’una convivència en un dels centres de creació de més excel·lència que existeixen. Les estades a l’Acadèmia de Roma permeten als seus becats gaudir d’un ambient únic per al desenvolupament dels seus treballs en una ciutat inspiradora i meta del Grand Tour per als amants de les arts. La convivència entre artistes i investigadors de diferents disciplines és un dels punts més enriquidors que viuen els becaris, formant un microcosmos compost per formats, gèneres i recorreguts vitals diferents. Roma significa per als becaris alguna cosa més que una estada, es tracta d’un procés vital que marcarà per sempre les seves trajectòries.

La mostra es compon de les obres emblemàtiques realitzades a Roma de cadascun dels seus 24 becaris. A les disciplines tradicionals de l’Acadèmia – pintura, escultura, música, arquitectura, literatura, poesia i restauració – aquest any s’uneixen altres com el cinema, el comissariat, el còmic, la fotografia o l’il·lusionisme. Tot i així, el comissari ha volgut atorgar-los a totes el mateix valor i per això seran exposades sota un format comú.

Fet a Roma compta amb un catàleg escrit per Manuel Blanco, que descriu les seves impressions i analitza els processos creatius de cada un dels becaris. Un text imprescindible per endinsar-se en l’obra d’artistes i investigadors i per conèixer de prop el realitzat a Roma.

Manuel Blanco Lage, Doctor Arquitecte, és Catedràtic del Departament de Composició Arquitectònica de l’Escola Tècnica Superior d’Arquitectura de la Universitat Politècnica de Madrid. Va ser comissari del Pavelló d’Espanya a la X Biennale di Architettura di Venècia 2006, on va presentar Espanya [f] Nosaltres, les Ciutats. Ha comissariat i dissenyat nombroses exposicions concebudes com instal·lacions, entre les quals es troba la sèrie sobre Campo Baeza a MAXXI de Roma, GalleryMa de Tòquio, BasilicaPalladiana de Vicenza, Basílica Bizantina de Santa Irene, Urban Center of New York, Mies Van der Rohe ‘s Crown Hall, IIT Chicago. Entre les seves exposicions més recents destaquen Grans Enquadernacions, Palau Reial de Madrid (2012); Una ciutat anomenada Espanya, Central House of Artists de Moscou (2011); Madrid.doc: Arxiu de la Vila, arxiu de la vida, al Centre Cultural Conde Duque de Madrid (2015); entre d’altres. Des de l’any 2013 és director acadèmic del CSDMM, Centre Superior de Disseny de Moda de Madrid, de la Universitat Politècnica de Madrid UPM, i dirigeix ​​el Grup de Recerca i el programa de doctorat de la UPM “Arquitectura, Disseny, Moda & Societat”.

A les imatges, a dalt, L’uomo nuovo diosas de Susana Arenilla. A sota, Carrara de Clara Montoya.





