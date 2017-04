Artistes i ajuntaments se sumen al Pla d’Espais Expositius de Múrcia

annaïs miró

Cinquanta-nou artistes o col·lectius i trenta ajuntaments de la Regió se sumen al Pla d’Espais Expositius. Els municipis podran escollir a partir de dilluns els projectes que volen que acullin els seus espais i Cultura elaborarà properament el calendari de mostres. La Conselleria de Cultura organitzarà exposicions en un total de 29 municipis gràcies al Pla d’Espais Expositius, al qual també s’hi han adherit artistes i col·lectius que han presentat els seus projectes a aquesta nova iniciativa del Govern regional. Un total de 100.000 euros és la partida pressupostària destinada a aquest pla amb què, es contribueix d’una banda a donar més visibilitat al treball que realitzen els artistes locals, recolzant-los en la realització de noves exposicions, fins a tres per municipi, i amb el qual també es col·labra amb els ajuntaments la seva oferta cultural. Uno dels objetictius marcats des de la Conselleria és la descentralització de la cultura; no volen que les sales i museus de la Regió romanguin buits i tancats, sinó que estiguin a disposició els artistes locals i, per descomptat, dels ciutadans, va afegir la directora de l’ICA. El Pla d’Espais Expositius es complementa amb altres projectes de foment de la cultura impulsats pel Govern regional, entre els quals destaquen iniciatives com el Pla Escena o el Pla Asociarte, del qual aviat es presentarà la nova convocatòria, destinats al sector de les arts escèniques i musicals i a col·laborar amb tota mena d’associacions culturals de la Regió en la realització d’activitats culturals.

Etiquetes: Pla d'Espais Expositius de Múrcia