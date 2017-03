Artig Gallery, pionera de la venda online, incorpora nous artistes

Artig Gallery, la nova galeria d’art online que promou obres originals d’artistes emergents a nivell internacional, incorpora aquest mes de març noves obres a la seva col·lecció, pintures, escultures i il·lustracions acuradament seleccionades. Algunes d’elles són de noves artistes com la il·lustradora Maxime Longden, que presenta una sèrie de pintures i dibuixos originals creats amb gouache, oli, aquarel·les i tonalitats de color pastel sobre paper o llenç; l’anglesa Rosie Webb, que utilitza delicadament l’aquarel·la i l’aplica de forma espontània per il·lustrar la bellesa naïf de les figures i subjectes que ens envolten, en combinació amb un inherent sentit de l’humor i que a més de fer il·lustració original en aquarel·la, ara ha llançat al costat de la dissenyadora barcelonina Judit Canal, una petita col·lecció de prints d’edició limitada molt assequibles, fets mitjançant l’il·lustració digital en tablet (Apple Pencil); i l’artista Jacek Dziubiński, que persegueix la representació de l’univers de forma sintètica, on els objectes es descomponen en figures i formes geomètriques d’una sola dimensió, atrapant la mirada de l’espectador.

L’escultor Rafael Amorós incorpora les seves noves i elegants escultures, que a través d’una sèrie de refinades corbes interactuen amb la llum i el mitjà que els envolta, sent capaces de seduir a l’espectador. També destaquem la col·lecció de noves pintures de l’andalús Luis Gómez MacPherson, realitzades en oli sobre llenç i taules fines de fusta, totes en baix relleu en un marc de metall lleuger i de color gris i signades per l’artista.

Artig Gallery és pionera oferint art original i assequible d’artistes emergents amb gran potencial en un mercat que segueix sent majoritàriament offline. El fet que sigui una galeria online facilita al públic interessat, però menys coneixedor, poder explorar i conèixer l’art, alhora que els anima i assessora a comprar a preus accessibles peces d’art que es revaloritzaran en el futur.

Segons l’Informe anual de la Feria TEFAF (“The European Fini Art Fair”), dirigit per primera vegada per l’economista de la Universitat de Maastricht Rachel Pownall, el mercat “online” de l’art, respecte el qual la indústria i el sector “van ser una vegada reticents”, està creixent com a mitjà, però sembla ara haver adquirit acceptació “com un important canal per a les vendes de gamma més baixa”. Segons dades del Hiscox Report (2015), la venda online és el 7% de la venda d’art a nivell mundial. A Alemanya ja era un 12.7% el 2014. El mercat de la venda de l’art online ha crescut un +24% en valor i la meitat dels col·leccionistes ja han comprat art online i 92% d’ells diuen que repetiran.

Quant a la previsió pel 2017, 75% dels marxants d’art creuen que internet serà molt important per trobar nous clients/col·leccionistes i que vendran més online, així com l’enquesta realitzada a totes les galeries representades a Artsy que accedeixen a les 50 fires d’art més importants del món, en la qual el 87% diuen que almenys el 10% de les vendes són a través d’internet. Així doncs s’observa un desenvolupament molt positiu per al mercat online de l’art:més marxants estan fent negocis a través d’internet i les plataformes com Artig Gallery estan guanyant en importància, mentre que les subhastes online han tingut un decreixement molt fort del gairebé -20% respecte el 2015.

A la imatge, obra disponible a Artig Gallery.

Etiquetes: Artig Gallery · Maxime Longden · Rosie Webb